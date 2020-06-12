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الجمعة 12 Jun 2020 10:00 ص

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سوني تكشف عن تصميم طرازين من بلايستيشن 5 بلا إشارة للسعر ولا التفاصيل المهمة

كشفت شركة سوني اليوم عن طرازين من الجيل الخامس من منصة الألعاب (بلاي ستيشن) PlayStation، وذلك قبيل لإطلاقها في الأسواق بحلول نهاية العام الحالي. ويأتي الطراز الأول بقرص بلو راي Ultra HD Blu-ray disc drive فيما يأتي الإصدار الرقمي PlayStation5 Digital Edition بلا محرك أقراص

سوني تكشف عن تصميم طرازين من بلايستيشن 5 بلا إشارة للسعر ولا التفاصيل المهمة

ولم تكشف سوني عن تاريخ طرح الوحدة الجديدة ولا سعرها فضلا عن كشف الغموض حول مواصفات هامة مثل سعة التخزين وسرعة تنزيل الألعاب في الإصدار الرقمي وسعره.

وكشفت الشركة عن ملحقات لبلايستيشن 5 مثل محطة شحن لجهاز التحكم اللاسلكي ديوال سينس DualSense وكاميرا بالوضوح العالي ووحدة سماعات لاسلكية للرأس Pulse 3D wireless

تؤمن الأقراص سعة تخزين من 825 غيغابايت من التخزين في الوحدة دون تفاصيل عن خيارات تخزين الألعاب الأخرى.

وعرضت سوني إصدار لعبة "GTA V" للجيل الجديد من وحدة التحكم.

وقدمت الشركة اليابانية عرضا لتصميم ومواصفات المنصة التي تأتي باللونين الأبيض والأسود، وذلك للمنصة ذاتها ووحدة التحكم وسماعات الأذن، وجهاز التحكم، والكاميرا.

شاهد بث حي لإطلاق سوني بلايستشن 5

تطلق سوني اليوم الخميس قرابة الساعة الثانية عشر ليلا بتوقيت الخليج إصدار بلايستيشن 5. وتدعو الشركة لمشاهدة الكشف عن المنصة الجديدة عبر تويتش أو يوتيوب

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