سوني تكشف عن تصميم طرازين من بلايستيشن 5 بلا إشارة للسعر ولا التفاصيل المهمة

ولم تكشف سوني عن تاريخ طرح الوحدة الجديدة ولا سعرها فضلا عن كشف الغموض حول مواصفات هامة مثل سعة التخزين وسرعة تنزيل الألعاب في الإصدار الرقمي وسعره.

وكشفت الشركة عن ملحقات لبلايستيشن 5 مثل محطة شحن لجهاز التحكم اللاسلكي ديوال سينس DualSense وكاميرا بالوضوح العالي ووحدة سماعات لاسلكية للرأس Pulse 3D wireless

تؤمن الأقراص سعة تخزين من 825 غيغابايت من التخزين في الوحدة دون تفاصيل عن خيارات تخزين الألعاب الأخرى.

وعرضت سوني إصدار لعبة "GTA V" للجيل الجديد من وحدة التحكم.

وقدمت الشركة اليابانية عرضا لتصميم ومواصفات المنصة التي تأتي باللونين الأبيض والأسود، وذلك للمنصة ذاتها ووحدة التحكم وسماعات الأذن، وجهاز التحكم، والكاميرا.