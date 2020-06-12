شاهد بث حي لإطلاق سوني بلايستشن 5

تقول الشركة في بيانها إن الألعاب ستعرض بجودة عالية من معيار 4K على شاشة التلفزيون بمنصة بلايستيشن 5 الجديدة. ويضاف إلى جهاز التحكم اللاسلكي الجديد DualSense، مزايا هائلة في الألعاب ذاتها حيث ستقدم عناوين الألعاب الجديدة من مختلف استوديوهات تطوير الالعاب الكبيرة والصغيرة قدرات غير مسبوقة في عالم ألعاب الفيديو وستعرضها الشركة على مدى ساعة.