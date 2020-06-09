إطلاق سوني بلايستيشن 5 يوم الخميس

أعلنت سوني أنه ستطلق يوم الخميس قرابة الساعة الثانية عشر ليلا بتوقيت الخليج إصدار بلايستيشن 5. ودعت الشركة لمشاهدة الكشف عن منصة بلايستيشن الجديدة عبر تويتش أو يوتيوب، بعد أن تسببت الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة الأمريكية في أنحاء الولايات المتحدة بتأجيل إطلاق المنصة يوم 4 يونيو الجاري.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd— PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020

وتقول الشركة في بيانها إن الألعاب ستعرض بجودة عالية من معيار 4K على شاشة التلفزيون بمنصة بلايستيشن 5 الجديدة. ويضاف إلى جهاز التحكم اللاسلكي الجديد DualSense، مزايا هائلة في الألعاب ذاتها حيث ستقدم عناوني الألعاب الجديد من مختلف استوديوهات تطوير الالعاب الكبيرة والصغيرة قدرات غير مسبوقة في عالم ألعاب الفيديو وستعرضها الشركة على مدى ساعة.

مليون منصة بلايستيشن 4 تباع في أول يوم من طرحها أعلنت سوني أنها باعت أكثر من مليون منصة بلايستيشن - Sony PlayStation 4 - بعد 24 ساعة فقط من طرحها

يذكر أن بلايستيشن 5 ستعمل بمعالج من عائلة إي إم دي - وهو معالج رايزن AMD’s Ryzen.

وستضم قرصا صلبا مصمت SSD والذي يؤمن البيانات الرسومية بشكل أسرع بكثير من القرص الصلب الاعتيادي الذي يدور بسرعات كبيرة مع قراءة رأسه للبيانات. ستعتمد الألعاب على أقراص بلو راي التي ستأتي بها بسعة 100-GB.

ولدى تشغيل بلايستيشن 5 لن يحتاج اللاعب سوى للنظر إلى الشاشة ليعرف الألعاب التي يتواجد فيها عدد كبير من اللاعبين واي لعبة يمكنه الانضمام لها، مع خيارات للألعاب غير الجماعية لإتمام المهام المطلوبة على الشاشة فورا.

ويضيف تقرير ويرد إلى توقعات بتوفر مساعد رقمي يعمل بالصوت في بلايستيشن بالاستناد إلى براءة اختراعها تقدمت بها سوني لكن الأخيرة تلتزم الصمت ولا تؤكد هذه الناحية لتبقي محبي بلايستيشن في ترقب لمزاياها الحقيقية حتى آخر لحظة.

ويقول مسؤول في سوني للمجلة إن جهاز التحكم باليد سيقدم تقنية إطلاق قابلة للتأقلم adaptive triggers، كي تؤمن شعورا واقعيا بالسلاح مثل رمي السهم بالنبلة وما يشعر به الرامي فعلا من ارتداد النبلة، أو حتى الرشاش. وفي حال كان هناك رمل أو طين فستشعر بذلك بيديك من خلال مؤثرات خاصة وكذلك كان الشعور المماثل للواقع عند التزلج على الجليد أو السباحة بالماء أو القفز على جسر خشبي.

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يعد جهاز التحكم اللاسلكي لمنصة بلايستيشن 5 ضمن أهم مزايا المنصة الجديدة وأبرز ما يقدمه هو تعزيز الشعور باللمس، مثل ملامسة مقود السيارة في سباق أو بندقية أو مقبض مسدس أو أي سلاح أو ما تقتضيه نوعية اللعبة.

ويأتي في الجهاز مكبر صوت محيطي فائق وتقنية استجابة اقوى وتسمى هابتيك التي تعزز الشعور بالاهتزاز والارتداد في الألعاب بحسب بيان الشركة على مدونة خاصة.

ويأتي الجهاز بتقنية ديوال سينس اللاسلكية وأعلنت سوني عن ارسالها لتصميم الجهاز لمطوري الألعاب للاستفادة من مزاياه في الألعاب التي يقومون على تطويرها. وتقول الشركة إن الجهاز يتكامل مع منصة بلايستيشن 5 وتقنية الصوت الغامرة Tempest 3D AudioTech والالعاب المخصصة لها لتقديم تجربة ألعاب انغماسية في عوالم الألعاب الافتراضية.