إطلاق سوني بلايستيشن 5 يوم الخميس

أعلنت سوني أنه ستطلق يوم الخميس قرابة الساعة الثانية عشر ليلا بتوقيت الخليج إصدار بلايستيشن 5. ودعت الشركة لمشاهدة الكشف عن منصة بلايستيشن الجديدة عبر تويتش أو يوتيوب، بعد أن تسببت الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة الأمريكية في أنحاء الولايات المتحدة بتأجيل إطلاق المنصة يوم 4 يونيو الجاري.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd— PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020