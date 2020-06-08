أول كمبيوتر محمول بدعم الجيل الخامس وتصميم شديد التحمل



كشفت شركة "جيتاك" (Getac) عن إصدارها المتطور من الكمبيوترات المحمولة من الفئة "شديدة التحمل" من فئة B360، لترفع بذلك من سقف المعيار الجديد والقوي للإبداع والابتكار على مستوى صناعة الكمبيوترات شديدة التحمل. وتم تصميم الجهاز B360 ليتوافق بشكل تام مع الجيل الخامس من الشبكات اللاسلكية 5G، كما أنه يمتاز بسرعة حوسبية عالية، وسطوع عال، بالإضافة إلى أعلى مستويات من الاعتمادية والمتانة ليمثل بذلك حل محمول ومتطور للغاية، يتفوق بأدائه ضمن ظروف العمل الصعبة.

الأسرع أداءً، والأكثر سطوعاً، والأقوى تحملاً

زود الجهاز B360 بالجيل العاشر من معالجات Intel® Core™، ما يجعله الكمبيوتر المحمول الأسرع أداءً على مستوى الفئة "شديدة التحمل" في الأسواق، والقادر على تشغيل عدد كبير من التطبيقات في وقت واحد دون المساومة على الأداء. كما زود الجهاز بشاشة فريدة بدقة كاملة Full HD عالية السطوع 1400 نت، والتي تعد الأكثر سطوعاً ضمن كافة منتجات شركة "جيتاك" من الكمبيوترات، والتي لا تضاهيها أية شاشة ضمن فئة الكمبيوترات المحمولة من الفئة "شديدة التحمل".

وفيما يتعلق بالاعتمادية، تشتهر "جيتاك" بتصميم كافة مكونات أجهزتها وفق أعلى مستويات المتانة والتحمل، ولا يُستثنى الجهاز B360 من هذه القاعدة. كما أن تصنيفه ضمن معيار الوقاية IP66 يعني أنه محمي تماماً ضد تسرب الغبار، وضد تدفق وانسكاب الضغط العالي للمياه. وبإمكان هذا الجهاز أيضاً تحمل قوة الارتطام عند السقوط من علو يصل حتى ستة أقدام أثناء عمله، في حين تعزز آخر تحدثيات الاعتماد من قبل شهادة الـ MIL-STD 810H الثقة الكاملة في نفوس المستخدين إزاء قوة تحمل الجهاز.

متوفر بإصدارين متميزين

ينتمي الجهاز B360 لمنظومة برنامج Getac Select™، التي تعتمد على الخبرة الصناعية الواسعة لشركة "جيتاك" من أجل ابتكار حلول حوسبة شديدة التحمل وشاملة ومثالية للتطبيقات الصناعية المتخصصة. وعليه، تم طرح الجهاز الجديد ضمن إصدارين متميزين لا مثيل لهما على الإطلاق، وهما الإصدار B360، الخيار الأمثل لقطاعات السلامة العامة والتصنيع والمرافق، والإصدار B360 Pro، الخيار الأمثل لقطاع الدفاع.

• الإصدار B360: بالإضافة إلى كونه الأعلى سرعةً والأكثر سطوعاً والأقوى تحملاً على مستوى فئته، يعتبر الجهاز B360 الكمبيوتر المحمول الأكثر رقةً والأخف وزناً على مستوى فئته أيضاً. وبفضل سماكته التي لا تتعدى الـ 34.9مم ووزنه الذي لا يتجاوز 2.32 كغ فقط، يصبح بالإمكان حمله وتشغيله لفترات طويلة دون التسبب بالتعب والإرهاق للمستخدم. وعلى الرغم من عامل الشكل الصغير هذا، نجد بأن الجهاز B360 مجهز بشاشة LumiBond® 2.0 المتطورة قياس 13.3 بوصة، لتحقيق أقصى درجة من سهولة الاستخدام ضمن كافة المواقف والظروف الجوية الصعبة. أما تقنية الربط الشبكي اللاسلكي واي-فاي 802.11ax الأحدث من نوعها، فإنه توفر سرعات اتصال لاسلكية أعلى حتى ثلاث مرات من الأجيال السابقة. بينما تضمن لك البطارية القياسية المزدوجة والقابلة للتبديل سرعة التبديل الوظيفي والكامل بين فترات الشحن، في حين نجد بأن نظام تحديد المواقع العالمي GPS (الاختياري) يعمل على تبسيط وتسريع مهام رسم الخرائط، والمسح، والتتبع في الميدان.

• الإصدار B360 Pro: يتضمن الجهاز B360 Pro جميع المواصفات التقنية الأساسية المدمجة في الإصدار B360، إلى جانب حزمة من المزايا الإضافية وخيارات التصميم الضرورية للعسكريين. فهو مجهز ببطارية عالية السعة وقابلة للتبديل السريع، كما أنها تعزز من فترة التشغيل بزمن أطول بين فترات الشحن. بينما تتيح المنافذ التسلسلية الإضافية إمكانية ربط المعدات العسكرية القديمة و/أو المتخصصة بشكل مباشر مع الجهاز. كما أنه يوفر للعملاء أيضاً حرية اختيار بطاقة رسومات من نوع PCMCIA، أو ExpressCard، أو بطاقة رسومات منفصلة، بالإضافة إلى محرك أقراص DVD أو Blu Ray حسب الطلب.

في هذا السياق قالت "روينا لي"، نائبة رئيس مركز المبيعات وتنمية الأعمال العالمي: "رفعت "جيتاك" مرة أخرى سقف معايير صناعة الكمبيوترات المحمولة من الفئة "شديدة التحمل" بإطلاقها الجهاز الجديد B360. فلأول مرةٍ على الإطلاق، أصبح بإمكان العملاء على امتداد مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات التمتع بسرعة المعالجة والسطوع الأوضح والاعتمادية الأقوى على مستوى فئتها ضمن جهاز واحد، ودون المساومة على الأداء".

التوافرية

يتوفر الإصدار B360 حالياً في الأسواق، في حين سيتم طرح الإصدار B360 Pro بتاريخ 3 يوليو 2020. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.getac.com.