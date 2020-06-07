الإمارات: جوائز ومقابلة حصرية مع النجمة العربية يارا



تقدم هواوي لعشاق الموسيقى في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة فرصة الفوز بمجموعة كبيرة من الجوائز عبر تسجيل دخولهم إلى تطبيق HUAWEI Music على هواتفهم الذكية ومشاهدة المقابلة الحصرية مع النجمة يارا الذي لمع نجمها بعد فوزها في مسابقة LBC الموسيقية "كأس النجوم" في عام 1998 حيث غنت "أوعدك". وأصدرت منذ عام 2004 خمسة ألبومات استقطبت شعبية كبيرة، منها "توصى فيي" و"لآلئ خليجية"

استقطبت الفنانة اللبنانية قاعدة جماهير كبيرة بفضل أسلوبها الموسيقي المتميز، وسيتمكن معجبوها في دولة الإمارات الآن من التعرف على يارا الحقيقية ما وراء الكواليس عبر مشاهدة مقابلتها الحصرية على تطبيق HUAWEI Music.

ويعلم معجبو الفنانة يارا بأنها متواجدة في منزلها كالجميع خلال هذه الفترة. لذا، قرر فريقHuawei Music مساعدتها في التواصل مع متابعيها من خلال إجراء مقابلة حصرية معها. ورحبت نجمة البوب اللبنانية بالفكرة وأجابت على العديد من الأسئلة المثيرة للاهتمام، كما أنها شاركت قائمة الأغاني التي توصي بالاستماع إليها والتي أعدتها خصيصاً لمعجبيها.

تطبيق HUAWEI Music متوفر لمستخدمي هواتف هواوي وHONOR وهو جزء من نظام العلامة الشامل والمتنامي من المزايا والخدمات التي توفرها عبر منصة خدمات موبايل هواوي HUAWEI Mobile Services.

وكل ما يحتاجه المستخدمون للمشاركة، هو فتح تطبيق HUAWEI Music على هواتفهم الذكية من هواوي أو HONOR ومشاهدة المقابلة. وبمجرد أن يشاهدوا الفيديو، سيحظون بفرصة الفوز بمجموعة متنوعة من أجهزة ومنتجات هواوي التي وقعتها يارا بنفسها.

اكتسب تطبيق HUAWEI Music شعبية كبيرة مؤخراً خلال استمراره بتطوير المحتوى الجديد والمتميز. وسيتمكن المستخدمون الآن من الاستفادة من تجربة التطبيق مجاناً لمدة ثلاثة أشهر والاستمتاع بالموسيقى التي تستقطب عدد متزايد من المستخدمين عبر هواتفهم الذكية من هواوي وHONOR.

وبمجرد تسجيل المستخدمين، سيتمكنون من الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديهم بجودة أعلى من 320 كيلوبت في الثانية وبث ملايين الأغاني من دون إعلانات. كما تمت إضافة المؤثرات الصوتية المميزة والجديدة ومجموعة من المحتويات الجديدة التي تضم "قهوة الماضي" للفنانة إليسا و Stuck with Uللمغنيَين Ariana Grande/Justin Bieber وأغنية " شكرا" للفنان ماجد المهندس .