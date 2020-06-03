تعرف على ترقيات وتحسينات جديدة في سلسلة هواتف أونر 9 إكس

تعد الهواتف الذكية الطريقة الأفضل والأسهل لالتقاط الصور للإطلالات اليومية، لكن لا يمكن توقع المستوى والجودة ذاتها من كل كاميرات الهواتف. وتلعب العديد من المزايا كالإضاءة والتثبيت والدقة العالية دوراً مهماً في الحصول على النتيجة التي نسعى إليها في صورنا على مواقع التواصل الاجتماعي. والآن أصبح بإمكاننا التقاط أجمل الإطلالات اليومية بفضل ميزات التصوير الذكية من سلسلة هواتف HONOR 9X الجديدة.



تحرص HONOR دائماً على تبني أحدث التقنيات المتطورة في صناعة الهواتف الذكية لتلبي تطلعات وتفضيلات المستخدمين، واليوم ترتقي بمستوى ابتكاراتها إلى مستويات متقدمة مع هواتف HONOR 9X PRO و Honor 9X Lite ، وتوفر أفضل تقنيات الجيل القادم للمستهلكين الشباب في منطقة الشرق الأوسط. ويوفر كل من 9X PRO و9X Lite، الهاتفان الأحدث في سلسلة X الشهيرة والمفضلة من HONOR، تجربة استخدام متميزة مع ترقيات وتحسينات جديدة في تقنيات التصوير والتصميم والأداء. هذه الهواتف الذكية الأنيقة وذات التكلفة المقبولة ستقدم تجارب رائعة لمحبي الأزياء والتصوير.



ولأن التصوير الفوتوغرافي أصبح جزءاً أساسياً من تجربة استخدام الهواتف الذكية، فإن الحصول على الميزات التي تعزز إمكانية وعناصر التقاط الصور لا سيما لعشاق الموضة أصبح أمراً في غاية الأهمية. وتحتوي سلسلة الهواتف الذكية X من HONOR على عدد من الترقيات والإضافات الذكية التي توفر مستوىً متقدماً من التصوير الفوتوغرافي للارتقاء بكل سيناريو تصوير في كل الظروف والبيئات.





يجمع مستخدمي HONOR الشغف بالتصوير الفوتوغرافي، لذا تقدم هواتف 9X PRO و9X Lite مستشعراً رئيسياً استثنائياً بدقة 48 ميجابكسل لا يمكن أن نجده سوى في الهواتف الذكية الرائدة. وتحتوي سلسلة 9X على العدسات الأكثر تكاملاً لتمكن المستخدم من التقاط اللحظات والذكريات الثمينة بغض النظر عن ظروف التصوير. ويوفر المستشعر الرئيسي عدداً مرتفعاً يبلغ 48 مليون وحدة بكسل، مما يوفر تفاصيل مذهلة في الصور المعقدة. وتتميز هواتف 9X PRO و9X Lite بفتحة عدسة بحجمf/1.8 ومستشعر بقياس نصف بوصة لتعزيز دقة الصورة وجودتها، حيث يلتقط الإضاءة مع أدق التفاصيل لإنتاج صور واقعية مميزة ولتبدو النتيجة صوراً واضحة للغاية ودقيقة دائماً حتى عند التقريب.



تصوير فائق الدقة والوضوح حتى في الليل مع وضع خاصية التصوير الليلي الفائق بالذكاء الاصطناعي

لا تفوّت أجمل إطلالات المساء، فالآن يمكنك تصوير أروع اللقطات مع وضع التصوير الليلي الفائق بالذكاء الاصطناعي (AIS Super Night Mode 2.0) الذي يدمج الصور المختلفة بذكاء لإنتاج صورة واضحة وواقعية في البيئات ذات الإضاءة الخافتة. وبخلاف الطريقة التقليدية التي تُطيل فترة التصوير، يتم تقسيم عملية التصوير الطويلة إلى لقطات قصيرة. وتساعد هذه الميزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على إنتاج صور مثالية حتى في الأجواء المظلمة أو المعتمة. ثم يتم اكتشاف التباينات وتصحيحها تلقائياً، لتحصل في نهاية المطاف على صور مثالية مع التوازن الأنسب في معدلات الإضاءة.



صور متعددة الأبعاد مع عدسة بعمق 2 ميجابكسل

اشعر وكأنك مصور محترف وتمتلك استوديو التصوير الخاص بك، فمن خلال تقنية العمق للتعرف على المجال، ستمكنك عدسة الهاتف بدقة 2 ميجابكسل وفتحة f / 2.4 من الحصول على صور متعددة الأبعاد دون عناء أو جهد لتكون النتيجة صوراً مقرَّبة بجودة الاستوديو حتى أثناء التصوير التلقائي السريع.



تصميم بسيط لإطلالتك اليومية

يتميز هاتف HONOR 9X PRO بتصميم Dynamic X المتلألئ من خلال الزجاج المنحني ثلاثي الأبعاد في الجزء الخلفي ليكمل أناقة مظهرك اليومي البسيط. ويتوفر باللونين الأسود Midnight Black وهو الأنسب لمحبي المظهر الكلاسيكي والأرجواني Phantom Purple للراغبين بإضافة لمسة ألوان زاهية إلى إطلالتهم اليومية.

ويمتاز HONOR 9X Lite بهيكل زجاجي مقوّى من نوع2.5D مع تأثير عاكس، ويأتي بلونين: الأسود Midnight Black والأخضر Emerald Green. ويتميز زجاجه الخلفي بتصميم متدرج متوازي ويتألف من 15 طبقة مختلفة تحدث تأثيراً متلألئاً رائعاً.