أونر ماجيك بوك مثالية لعشاق التصميم الجميل والموضة في الشرق الأوسط

تواصل أونر تعزيز استراتيجية إنترنت الأشياء 1+8+n لديها من خلال جلب سلسلة HONOR MagicBook إلى الشرق الأوسط. وهي عبارة عن نظام شامل يضم هاتف ذكي واحد وثماني فئات من المنتجات المتصلة الإضافية ومجموعة واسعة من الأجهزة المرتبطة بطرف ثالث. ويمثل إطلاق سلسلة HONOR MagicBook في الإمارات العربية المتحدة علامة بارزة لتعزيز التزام العلامة التجارية بتصميم المنتجات الذكية الشاملة لكافة سيناريوهات الاستخدام.

زُوّد جهاز HONOR MagicBook 14 ذو التصميم الرائع بمزايا عديدة تلبي احتياجات الشباب أثناء التنقل، فهو يمتلك بطارية قوية تكفي لمدة 10 ساعات وشاشة العرض الكاملة ذات نسبة محسنة مقارنة بالهيكل العام ومعالج قوي لتوفير الأداء والسرعة الفائقة والرسوميات المحسنة، بالإضافة إلى خاصية الربط الذكية بين هواتف Honor الذكية والحاسوب المحمول.

تمتاز بتصميمها النحيف والخفيف ومزاياها المبتكرة والعملية وتجربة المستخدم الذكية، لذلك تُعدّ سلسلة HONOR MagicBook الحواسيب المثالية للخبراء الرقميين ذوي الخبرة في مجال التكنولوجيا ممن يبحثون عن جهاز يلبي احتياجات العمل واللعب.

تصميم أنيق للمستخدمين الشباب

تتوفر سلسلة HONOR MagicBook باللون الرمادي Space Gray والفضي Mystic Silver، وهي مصممة للمهتمين بالموضة والتصميم البارز. يتناسب هيكلها المعدني المصنوع من الألومنيوم مع الحواف الزرقاء المصممة بذكاء. استُخدمت آلة CNC الخاصة بقص الألماس لشحذ الحواف الزخرفية وتوفير لمعان أزرق مذهل وخطوط جميلة في سلسلة HONOR MagicBook المميزة.

تجربة مشاهدة مريحة

يتخطى حاسوب HONOR MagicBook 14 الحدود التقليدية لمقاس الحواف، حيث يتميز بحواف فائقة النحافة مقاس 4.8 مم من ثلاث جهات، مما يزيد من نسبة الشاشة مقارنة بالهيكل الكلي إلى 84% في مجسّم صغير الحجم. وتقلل الشاشة المغلفة بالكامل بدقة 1980×1080 بكسل من انعكاس الضوء مما يوفر تجربة مشاهدة غنية وواقعية حتى تحت أشعة الشمس المباشرة. وإضافةً إلى ذلك، تقلل الشاشة المعتمدة من TÜV Rheinland انبعاث الضوء الأزرق المفرط لقراءة أكثر أماناً وراحةً. ويستطيع المستخدمون تغيير ميلان الشاشة بما يناسبهم بمفضل إمكانية تحريكها في 180 درجة مما يمنحهم تجربة مشاهدة مريحة وسلسة.

تصميم ذكي لأداء أفضل

تمتلك سلسلة HONOR MagicBook تصميم شفرات منحني على شكل حرف S يمتاز بالابتكار والكفاءة. وتمت زيادة عدد الشفرات الموجودة في الحاسوب المحمول بنسبة 49% مقارنة بالإصدار السابق لزيادة التدفق الفعال. ويقلل تصميم شفرة المروحة الفريد من الضوضاء ويزيد من تبديد الحرارة بنسبة تصل إلى 38%٪ مما يحافظ على درجة حرارة مريحة في جميع البيئات.



يذكر سلسلة MagicBook Series ستتوفر قريبا للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة. لمزيد من المعلومات حول أجهزةHONOR الذكية، يرجى زيارة: الإمارات العربية المتحدة https://www.hihonor.com/ae-en/