دبي: مهارات الابتكار والتفكير النقدي للصغار

ويتحدث لؤي عامر المدير العام لمعهد ألجوريثمكس عن أنشطة المعهد واطلاقه وتأثير ت الجائحة على المعهد و الخطط المطروحة مسبقا بالقول:" بالتأكيد وكحال جميع المشاريع و الأعمال في العالم أثرت جائحة كورونا على بدأ نشاط المعهد و على الخطط المطروحة مسبقا" ،، ولكن من حسن الحظ و التوفيق من الله نحن هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة و بدعم من كافة الهيئات و الدوائر الحكومية (الدائرة الأقتصادية و هيئة المعرفة) إستطعنا التغلب على جميع الصعاب و أنشأنا المعهد و حصلنا على جميع التراخيص المطلوبة في وقت قياسي، و نحن الآن في طور بدأ النشاط الفعلي من تسجيل الطلبة و بدأ الدورات للطلاب المسجلين. اود التذكير بأنه في دول أخرى (الدول الأوروبية على سبيل المثال)، ألجوريثمكس تقدم دوراتها "أونلاين" فقط و لكن هنا في دبي ألجوريثمكس تقدم دوراتها "أونلاين" و كذلك العمل المباشر في مقرها الرئيسي الواقع في برج "ذا أونكس" في منطقة "ذا جرينز" على شارع الشيخ زايد.



ماذا بخصوص الإجراءات الإحترازية؟

يلتزم معهد ألجوريثمكس في دولة الإمارات بجميع الإجراءات الإحترازية المعتمدة في الدولة من تنظيف و تعقيم، المسافات الآمنة بين الطلاب، لبس الكمامات، إستخدام معقمات الأيدي.

ما الذي يقدمه المعهد وما الدورات المقدمة للطلاب من ألجوريثمكس في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

هناك برامج متعددة تستهدف كل منها فئات عمرية مختلفة ومثالا برنامج فارس الأكواد يستقطب المتدربين من سن 5 إلى 7 سنوات (32 حصة، مدة الحصة 45 دقيقة):

التجربة الأولى لعالم مدهش للمنطق، الخوازميات، و البرمجة. الأطفال سوف يفهمون المبادئ الأساسية للبرمجة و يتعلمون حل المهام بطريقة منطقية. إنشاء ألعاب تفاعلية و شخصيات كرتونية خاصة بهم.

# التعليم الرقمي: من سن 7 سنوات ألى 12 سنة (32 حصة، مدة الحصة 90 دقية):

سوف يتعلم الأطفال إستخدام البرامج و التطبيقات الحديثة النافعة لهم في حياتهم اليومية و في دراستهم العلمية. الأطفال سوف يتعلمون إستخدام الكمبيوتر و الإنترنت بمفردهم مع الأخذ في عين الإعتبار قواعد الحماية الإلكترونية الضرورية عند إستخدامهم. سوف يكون بمقدورهم إنشاء جداول، و عروض توضيحية, ونصوص الغاية منها تحليل و توضيح المعلومات.

# أكاديمية المريخ: من سن 8 إلى 12 سنة (32 حصة، مدة الحصة 90 دقية):

تجربة مثيرة في عالم البرمجة و المشاريع الإبداعية. تم بناء الدورة التدريبية على شكل لعبة، و مواضيعها يتم تدريسها من خلال سرد قصصي. سوف يكتسب الأطفال المهارات الأولية في التعامل مع الرموز و سوف يفهمون و يتقنون أساسيات مبادئ البرمجة.

# لغة البايثون - الإنطلاقة: من سن 11 إلى 13 سنة (64 حصة، مدة الحصة 90 دقية):

لغة برمجة ممتعة، لغة بايثون هي واحدة من أشهر لغات البرمجة في العالم. سوف يتعلم الطلاب البرمجة بإستخدام هذه اللغة. سوف ينشيئ الطلاب برامج ذات تعقيد متفاوت و تطبيقات فعالة مبنية على مهارت التفكير المنطقي.

# لغة البايثون - الحرفية: من سن 14 إلى 17 سنة (64 حصة، مدة الحصة 90 دقية):

التحضير لمهن المستقبل من خلال التعليم و التدريب على أفضل لغات البرمجة، لغة بايثون، من خلال التعلم و التدريب. سوف يتعلم الطلاب كيفية الكتابة الرمزية في بايثون و إنشاء العديد من العروض و المشاريع الخاصة بهم. سوف يتعلم الطلاب العمل و التعامل مع زملائهم من خلال إنضمامهم لفرق لتنفيذ مشاريع متخصصة.

# دورات العطلات (دورة عطلة الربيع / دورة عطلة الصيف / دورة عطلة الشتاء): من سن 8 إلى 14 سنة

دورات مكثفة تعطى للإطفال أثناء عطلاتهم المدرسية الغرض منها الإستفادة من وقت العطلة في تعلم مواد مفيدة في الكمبيوتر و الإنترنت و البرمجة و التطبيقات. مدة الدورات تتراوح ما بين 7 إلى 13 يوما"، يقسم اليوم الواحد إلى 4 إلى 6 حصص.

# تصميم الألعاب (قريبا"): من سن 10 سنوات ألى 11 سنة (32 حصة، مدة الحصة 90 دقية):

# تطوير المواقع الإلكترونية (قريبا"): من سن 11 سنوات ألى 12 سنة (32 حصة، مدة الحصة 90 دقية):

بشكل عام ماذا سيستفيد الأطفال من دورات البرمجة هذه؟

دراسة المهارات الأساسية لبرمجة الحاسوب.

تنمية التفكير الحسابي.

تنمية التفكير القائم على المشاريع.

تنمية الفضول المؤدي للتعلم.

ماهي لغات البرمجة المستخدمة في دورات البرمجة؟

Scratch Jr., Scratch, or Python

ما القيمة التي تضيفها دورات البرمجة التي يقدمها المعهد إلى مجال التعليم في الإمارات؟ وكيف تفيد الطلاب؟



الأطفال مغرمون بالألعاب والتطبيقات. نحن نحول هوايتهم إلى مهارة عملية من خلال السماح لهم بتعلم الترميز وبناء برامج الكمبيوتر. سيؤدي تبديل ألعابهم بالبرمجة إلى إعدادهم للنجاح الأكاديمي ، وزيادة إمكاناتهم في الكسب لاحقًا في حياتهم ، وتزويدهم بالمهارات الحياتية الأساسية. دورات البرمجة في ألجوريثمكس سهلة التعلم ومجزية والأهم من ذلك كله ممتعة.

فيما يلي بعض الأسباب لماذا يجب على الأطفال تعلم كيفية البرمجة:

إنه المستقبل:

من تطبيقات الوسائط الاجتماعية إلى ألعاب الكمبيوتر ، أصبحت التكنولوجيا جزءًا من حياتنا اليومية. مع استمرار ازدهارها ، لن تكون البرمجة مهارة مفيدة فقط ، ولكنها ستكون ضرورية في يوم من الأيام. تتطلب العديد من الوظائف اليوم بالفعل مهارات الكمبيوتر الأساسية ، ولكن هناك عددًا متزايدًا من الصناعات التي تعتمد على كود الكمبيوتر. سيؤدي تعلم هذه المهارة إلى إعداد الأطفال ليكون لهم مستقبل مشرق للغاية ، وسيستمتعون أيضًا. لا يريد الجميع أن يصبحوا مبرمجين ، لكن البرمجة ستكون ضرورية للجميع.

ستعزز فرص عملهم:

وفقا" لموقع كود.أورج ، 71% من جمبع وظائف مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الجديدة ستكون في مجال الحوسبة، ولكن حاليا" 8% فقط من خريجي هذه المجالات هم في علوم الكمبيوتر. سيكون تبديل الألعاب بالبرمجة مفيدًا للغاية للأطفال ، مما يعزز فرص عملهم ويحقق مكاسب لهم ، بغض النظر عن الصناعة التي يختارون الدخول فيها مستقبلا". البرمجة هي المستقبل وتزويد الطفل بهذه المعرفة من الآن يوفر له فرصًا لا نهاية لها مستقبلا".

ستحسن مهارات الحساب و الرياضيات الخاصة بهم:

يجد بعض الأطفال أن الحساب و الرياضيات صعبة للغاية ، ولكن من خلال البرمجة ، يمكنهم تحسين قدرتهم في هذا المجال بشكل كبير دون أن يدركوا ذلك. بفضل مجموعة من الحسابات المنطقية والحسابات السريعة ، تساعد البرمجة الأطفال على تطوير التفكير الحسابي، والذي يمكن أن يترجم إلى درجات أفضل في المدرسة. وأفضل ما في الأمر أنه ممتع.

تعزز الإبداع:

في حين أن الألعاب ممتعة، فإن البرمجة تسمح للأطفال بتصميم شيء ما من الصفر. هذه طريقة رائعة للطفل لتنمية وممارسة إبداعاته ؛ ورؤية شيء خاص به ينبض بالحياة هو حافز كبير لمواصلة التعلم. عادةً ما يتبع التشفير / البرمجة نمطًا مشابهًا لسرد القصص ، مع بداية ووسط ونهاية. نتيجة لذلك ، يمكن أن يساعدهم هذا الإلهام الإبداعي في مجالات أخرى أيضًا ، مثل الكتابة والخطابة.

تحسن مهارات حل المشكلات:

البرمجة هي طريقة رائعة للأطفال لتعلم كيف يصبحون واثقين من حل المشكلات. هذا لأنها مهارة تتطلب من الشخص توقع الأخطاء وتعلم كيفية إصلاح المشكلات عند ظهورها. قد يكون هذا عن طريق تصحيح الرموز لإصلاح برنامج معطل، أو عن طريق تقديم فكرة بلغة التشفير لتحسين البرنامج.

مشروعات ألجوريثمكس الدولية:

بالاشتراك مع وزارة التعليم في أذربيجان ، ألجوريثمكس طورت وأطلقت دورة المهارات الرقمية للمدارس العامة:

# مشروع وطني كبير للمدارس العامة في أذربيجان.

# مشروع تجريبي بمشاركة 73 مدرسة عامة.

# تم المشروع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في أذربيجان وكذلك إدارة رئيس دولة أذربيجان.

# سيتم إدخال 30٪ من مدارس أذربيجان في هذا البرنامج.

# حصل المشروع على جائزة من في إبريل 2019.

# 100000 طالب يدرسون هذه الدورة منذ خريف 2019.

ماهي مؤهلات و شهادات مدرسين ألجوريثمكس؟

نحن نجري ثلاث مراحل في عملية التوظيف للمدرسين لإيجاد أفضل المتخصصين في تعليم البرمجة للأطفال. يتمتع كل معلم من مدرسينا بخبرة في العمل مع الأطفال، وهو محترف في البرمجة والترميز، والأهم من ذلك أنه متحمس للمشروع ويريد بصدق تعليم الأطفال كيفية البرمجة. قبل أن يبدأ المعلمون في إعطاء الدورات للطلاب يخضعون لتدريب إضافي ويتلقون إرشادات مفصلة. نحن نراقب باستمرار عمل مدرسينا وتقدم طلابنا ، وننظم برامج تدريبية وندوات للمعلمين لتحسين مستوياتهم المهنية في البرمجة وعلم النفس والتدريس.

ماذا قالوا عن البرمجة:

""البرمجة هي لغة العصر الحديث. هدفنا هو تعليمها لمليون شاب عربي ، من أجل إعدادهم الآن للمتطلبات اللازمة للتميز في المستقبل كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

"تعلّم كتابة البرامج يوسع عقلك ، ويساعدك على التفكير بشكل أفضل ، ويخلق طريقة للتفكير في الأشياء التي أعتقد أنها مفيدة في جميع المجالات" يقول بيل جيتس ، الشريك المؤسس لشركة ميكروسوفت.

"سياستنا في فيسبوك هي حرفيا" توظيف أكبر عدد من المهندسين الموهوبين، ليس هناك عدد كاف من الأشخاص المدربين و لديهم هذه المهارات اليوم" يقول ماك زوكربيرج، مؤسس فيسبوك.

"بالنسبة لمعظم الناس على وجه الأرض ، لم تبدأ الثورة الرقمية بعد. في غضون السنوات العشر المقبلة ، سيتغير كل ذلك. دعنا نجعل كل العالم يبرمج" ، يقول إريك شميدت ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل.

"نعتقد أن البرمجة يجب أن تكون لغة مطلوبة في جميع المدارس" يقول تيم كوك ، الرئيس التنفيذي لشركة آبل.

"إن تعلم البرمجة يجعل الأطفال يشعرون بالقوة والإبداع والثقة" تقول سوزان وجسيكي ، المديرة التنفيذية لشركة يوتيوب.

"المبرمجون يغيرون العالم. يبنون أشياء جديدة ومذهلة بشكل أسرع من أي وقت مضى، يمكن لأي شخص لديه خيال أن يتعلم كتابة التعليمات البرمجية" ،يقول جيف ويلك ، الرئيس التنفيذي للمستهلك العالمي بشركة أمازون.

يذكر أن ألجوريثمكس Algorithmics هو معهد برمجة للأطفال و الشباب من سن 5 إلى 17 سنة و لديه منصته التعليمية الخاصة على الإنترنت. من خلال دورات البرمجة، نحن نطور أهم مهارات القرن الحادي و العشرين للأطفال و الشباب (التفكير النقدي، الإبداع، الفضول، المعرفة التكنولوجية، البرمجة) التي ستكون ضرورية لجميع المهنيين في المستقبل القريب. هدفنا هو إعداد أكبر عدد ممكن من الأطفال حول العالم للحاضر و المستقبل.

ويعمل المعهد في أكثر من 200 مدينة في 35 دولة، و بأكثر من 150000 خريجا". ألجوريثمكس الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة و بدأت نشاطها الفعلي في أواخر فبراير 2021 في مدينة دبي و من المتوقع أن تمتد نشاطات ألجوريثمكس في جميع إمارات الدولة في القريب العاجل.