السعودية : استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية ديسمبر

وكتب الوزير على تويتر "تأكيدا على اهتمام القيادة... بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة"بحسب ما تقلته رويترز.



تأكيداً على اهتمام القيادة -حفظها الله- بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس #كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار #التعليم_عن_بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة.— د. حمد بن محمد آل الشيخ (@minister_moe_sa) October 8, 2020

كان الوزير قد صرح في أغسطس آب بأن العملية التعليمية ستكون عن بعد خلال الأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الجديد الذي بدأ 30 أغسطس كإجراء احترازي بسبب كورونا.

وسجلت السعودية ما يربو على 338 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ بدء التفشي في الخليج في بداية العام.

وأعلنت الإمارات المجاورة أن الآباء بإمكانهم اختيار حضور أولادهم للمدارس أو التعلم عن بعد في الفصل الدراسي الأول الذي بدأ في 30 أغسطس آب.

وسمحت السعودية للمواطنين والمقيمين بأداء العمرة منذ الرابع من أكتوبر تشرين الأول بثلاثين في المئة من الطاقة الاستيعابية أو ستة آلاف معتمر يوميا.