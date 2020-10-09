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الجمعة 9 أكتوبر 2020 09:00 ص

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السعودية : استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية ديسمبر

أعلن وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول الذي ينتهي في ديسمبر كانون الأول وذلك بعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية.

السعودية : استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية ديسمبر

وكتب الوزير على تويتر "تأكيدا على اهتمام القيادة... بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة"بحسب ما تقلته رويترز.

كان الوزير قد صرح في أغسطس آب بأن العملية التعليمية ستكون عن بعد خلال الأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الجديد الذي بدأ 30 أغسطس كإجراء احترازي بسبب كورونا.

وسجلت السعودية ما يربو على 338 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ بدء التفشي في الخليج في بداية العام.

وأعلنت الإمارات المجاورة أن الآباء بإمكانهم اختيار حضور أولادهم للمدارس أو التعلم عن بعد في الفصل الدراسي الأول الذي بدأ في 30 أغسطس آب.

وسمحت السعودية للمواطنين والمقيمين بأداء العمرة منذ الرابع من أكتوبر تشرين الأول بثلاثين في المئة من الطاقة الاستيعابية أو ستة آلاف معتمر يوميا.

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