الإمارات: سامسونغ تقدم تدريبا في تقنيات الذكاء الاصطناعي

أعلنت سامسونج الخليج للإلكترونيات عن إطلاق "أكاديمية المستقبل" في دولة الإمارات، وهي عبارة عن مبادرة تعليمية مصممة خصيصاً لتزويد الطلبة الشباب بمجموعة من المهارات المتقدمة التي تتناسب مع متطلبات المستقبل.

يمكن للطلاب المهتمين بتعزيز قدراتهم واكتساب مهارات المستقبل التسجيل في الدورات التدريبية على الموقع www.samsung.com/ae/future-academy/ai-course قبل 29 أكتوبر.

وتقدم الأكاديمية للطلبة منهاجاً جديداً هو الأول من نوعه في دولة الإمارات في مجال التعلم الآلي والذي يُعد مدخلاً إلى عالم الذكاء الاصطناعي. ويأتي إطلاق هذاالبرنامج في إطار رؤية سامسونج لإلهام المجتمعات حول العالم وتمكين أفرادها من ريادة المستقبل والاستعداد له بشكل أفضل، حيث يوفر للشباب المقيمين في دولة الإمارات، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، ويتمتعون بخلفية تعليمية في ال STEM (منهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) ويمتلكون شغف الشروع في مسارات مهنية مدعومة بمعرفة الذكاء الاصطناعي، فرصة استتثنائية لاكتساب مهارات وخبرات جديدة. ويتم تنظيم البرنامج تحت شعار "استثمر بالمعرفة لريادة المستقبل"، سيتم تزويد الطلبة بمنهاج تعليمي عملي يسلط الضوء على التقنيات ذات الصلة من خلال جلسات تدريبية افتراضية عبر الانترنت لمدة 5 أسابيع، يحصل الطلاب بعدها على شهادات رسمية تؤكد مشاركتهم وحصولهم على الخبرات اللازمة في هذا المجال."

يُعد الذكاء الاصطناعي، أحد أهم المجالات الرائدة في القرن الحادي والعشرين، وهو عبارة عن تقنية متقدمة تسخرة قوة التعلم الآلي لمحاكاة الذكاء البشري، حيث تتم برمجة أجهزة وأنظمة الحاسوب لتتعلم كيفية الاستجابة لإجراءات معينة باستخدام الخوارزميات والبيانات المسجلة. وتوفر المناهج المتخصصة للمشاركين في برنامج أكاديمية المستقبل، معرفة واسعة بالأدوات والتطبيقات الأكثر أهمية في مجال الذكاء الاصطناعي، والأكثر استخداماً في أماكن العمل التي تعتمد التعلم الآلي. وفي هذا الإطار سيقدم البرنامج فوائد استثنائية للطلاب المبتدئين والمهتمين بهذا المجال، حيث يُشكل منصة مثالية للطلبة لبناء وتوسيع معارفهم فيما يتعلق بتقنيات التعلم الآلي، ومعرفة الجوانب الأساسية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

و قال جيريك وونغ، رئيس التسويق المؤسسي في سامسونج الخليج للإلكترونيات نؤمن في سامسونج بأهمية تسخير مواردنا وخبراتنا للمساهمة في الارتقاء بالمجتمعات حول العالم، حيث كان هذا الاتجاه وما زال، جزءاً لا يتجزأ من رؤيتنا المستقبلية. ويؤكد إطلاق أكاديمية المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، التزامنا التام بتعزيز تنمية مهارات الشباب الشخصية والمهنية عبر جميع المناطق التي نعمل فيها. وتتمثل غايتنا الرئيسة في تمكين الشباب، وتزويدهم بالأدوات والمهارات الضرورية التي يمكن أن تساعدهم في مساراتهم المهنية والوظيفية. ويسرنا الإعلان عن إطلاق هذا البرنامج الاستثنائي للشباب في الإمارات، ونتطلع قدماً لرؤية النتائج والإيجابيات التي سيوفرها هذا البرنامج على صعيد توسيع آفاق الشباب ومنحهم فرصة التعبير عن إمكاناتهم الهائلة".

سيتمكن المشاركون في البرنامج بعد تزويدهم بأساسيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي من التفاعل مع خبراء متخصصين في هذا المجال، بالإضافة إلى منحهم فرصة المشاركة في جلسات مباشرة عبر الإنترنت لتوسيع نطاق فهمهم ومعرفتهم حول عمليات القطاع. وسيتم تقديم جلسات البرنامج باعتماد منهاج التعلم المدمج بصيغة التنسيق الذاتي، والذي يتم من خلاله إخضاع المشاركين لمجموعة من التمارين عبر كل وحدة وتزويدهم بمدخل للإطلاع على مجموعة من العروض التقديمية ومقاطع الفيديو المسجلة مسبقاً، والتي تشمل الإحصائيات والخوارزميات وخصائص البرمجة.

ويوفر البرنامج للطلاب القدرة على فهم الأساس الإحصائي والرياضي لتقنية التعلم الآلي، إضافة إلى أساسيات لغة بايثون والتعرف إلى المكتبات المعتمدة لتطوير خوارزميات التعلم الآلي، وتطبيق هذه الخوارزميات على مجموعات البيانات الحقيقية، وإنشاء المشاريع بالتزامن مع الإشراف على دورة حياة علم البيانات. وسيخضع المشاركون لاختبار نهائي، لإثبات قدراتهم المعرفية، وبالتالي الحصول على شهادة إتمام الدورة التدريبية.

يذكر أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات، مع العلم أن المقاعد محدودة. وسيتم التواصل مع الأشخاص المقبولين في موعد أقصاه 2 نوفمبر. ويشترط أن يكون الطالب قد أتم دراسة مناهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من مستوى الثانوية العامة أو التعليم العالي وما فوق لقبوله في البرنامج، إضافة إلى إثبات مهاراتهم في مجال الجبر الخطي وأساسيات البرمجة وحساب التفاضل والتكامل ونظرية الاحتمالات.