الإمارات: إلغاء رخص 6 جامعات ولا يؤثر على طلابها

ألغت وزارة التربية والتعليم في دولة الامارات، ترخيص ست مؤسسات تعليم عالٍ وأخضعت ستة أخرى للرقابة (الحظر)، خلال عامين (الماضي والجاري)، بسبب عدم الالتزام بتطبيق معايير الاعتماد التي تشمل الجوانب الأكاديمية والإدارية، كما اعتمدت الوزارة ترخيص أربع مؤسسات تعليم عالٍ ورفضت ترخيص أربعة أخرى، ونقل عن مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي في الوزارة، الدكتور محمد يوسف بني ياس، في مؤتمر افتراضي، بأن الوزارة اعتمدت جوانب عدة لتحديد مستويات الثقة للجامعات في الدولة، وتصنيفها إلى ذات ثقة «عالية» و«متوسطة» و«متدنية»، وتشمل هذه الجوانب عدم رصد أي إشكاليات على الجامعة في جانب الإفصاح والثقة، وأن تكون استراتيجية الجامعة واضحة، ومطبقة بشكل فعلي، إضافة إلى رصانة البرامج الأكاديمية ووضوحها، ودرجة اهتمام الجامعة بالطلبة دون تساهل، خصوصاً في الامتحانات.

صحيفة الخليج لفتت صحيفة الخليج إلى تصريحات الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم، للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، أن سحب تراخيص مؤسسة تعليم عالٍ، لا يؤثر في مسار الطلبة الذين انضموا لبرامج الجامعة، قبل سحب الترخيص، إذ يتم الاعتراف بمؤهلاتهم، كما لا يؤثر في الخريجين السابقين من الجامعة، ويتم الاعتراف بمؤهلاتهم، وسحب التراخيص يعني الإغلاق وعدم السماح بالعمل وطرح البرامج.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور المعلا أنه: « قبل سحب ترخيص أي جامعة يتم الاتفاق معها على خطة، للتعامل مع الطلبة المستمرين لديها، ويتم ذلك من خلال دراسة عدد الطلبة وتخصصاتهم والساعات المتبقية لتخرجهم، وعادة يتم إعطاء مهلة كافية للجامعة، لتخريج الطلبة أو نقلهم إلى جامعات أخرى قبل سحب الرخصة».

وأوضح أن سحب ترخيص مؤسسة تعليم عالٍ (إغلاق المؤسسة)، لا يسمح للجامعة بالعمل في مجال التعليمي العالي، أو بقبول الطلبة في جميع البرامج الأكاديمية المقدمة، من قبل تلك الجامعة، مؤكداً أنه في حال مخالفتها وقبول طلبة جدد في أي من برامجها، بعد سحب الترخيص، لا يمكن الاعتراف بمؤهل الطالب، الذي انضم وقت الحظر حيث إن الانضمام إلى أي برنامج في الجامعة في هذه المرحلة ينفي الصفة القانونية.

وحول ماهية حظر قبول الطلبة على مستوى البرنامج، أفاد بأن وضع برنامج أكاديمي تحت الاختبار، يلزم الجامعة بعدم السماح بقبول الطلبة في برنامج محدد، وفي حالة مخالفة الجامعة وقبول الطلبة في البرنامج المحظور لا يمكن الاعتراف بالمؤهل الذي حصل عليه الطالب، إذا انضم للجامعة بعد قرار الحظر حيث إن الانضمام إلى البرنامج المحظور في هذه المرحلة ينفي الصفة القانونية.

وأكد أن حظر القبول في البرنامج لا يؤثر سلباً في مسار الطلبة الذين التحقوا بالبرنامج قبل تطبيق الحظر، وبإمكانهم الاستمرار، واستكمال الدراسة والاعتراف بمؤهلاتهم مستقبلاً، كما لا يؤثر في الخريجين السابقين، وكذلك الطلبة الذين ينضمون للبرنامج بعد رفع الحظر ويتم الاعتراف بمؤهلاتهم، كما أن الحظر على برنامج واحد لا يؤثر سلباً في الانضمام إلى برامج أخرى في المؤسّسة.