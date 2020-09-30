تحطيم مبان في جامعة الإسراء بعد وفاة طالب أحرق نفسه فيها

بعد أن توفي اليوم الأربعاء الطالب أحمد الشخانبة، الذي أشعل النار بنفسه في جامعة الإسراء، بسبب تراكم الأقساط الجامعية عليه، ونشرت مقاطع تظهر إحراق أبواب قاعة وتكسير مداخل لمبان في الجامعة.

اقدم مجموعة من الأشخاص على أعمال تكسير في مباني جامعة الإسراء، ونقلت تقارير الصحافة الأردنية أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شكلت لجنة للتحقيق في الحادثة، وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في القضية قبل إحالة ملفها إلى القضاء.

ونقل موقع الغد الشاب أحمد الشخابنة أقدم على سكب مادة البنزين وإحراق نفسه وجرى إسعافه إلى مستشفى الحمايدة ثم نقله إلى مستشفى البشير وهو بحالة حرجة، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته اليوم.

وأشار الموقع أن الشاب أحرق نفسه بسبب رفض رئاسة الجامعة مقابلته بعد تقديم طلبات بذلك مراراً وتكراراً، ولعدم مقدرته على دفع رسوم مستحقة عليه حتى يتمكن من تقديم الامتحانات.