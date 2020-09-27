الشارقة: مدارس خاصة تستقبل طلابها مجددا

وقال سريفلسان موروغان، مدير مدرسة مدرستنا الثانوية الإنجليزية الخاصة للبنين، إن جميع أفراد الكادر التعليمي متحمسون للغاية بعودة عائلة ويس جرين والقلوب النابضة بالحياة إلى المدرسة، بعد أن تم تحفيز عقول الطلاب من خلال برامج التعلم عن بعد".

من جهتها، أعربت أسماء جيلاني، مديرة مدرسة مدرستنا الثانوية الإنجليزية الخاصة للبنات، عن سعادتها بعودة الطلاب، مشددة على أن "سلامة جميع الأطراف المعنية وصحتهم هي من أولويات المدرسة، وقد حرصنا على اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير أعلى مستويات التعقيم والنظافة، والالتزام بمتطلبات التباعد الاجتماعي ووضع الأقنعة مما سيوفر لأطفالنا تجربة فريدة من نوعها تضاف إلى ذكرياتهم في أروقة المدرسة".

وتشمل مدارس جيمس للتعليم في الشارقة المدارس التالية: مدرسة ويس جرين الدولية– الشارقة، مدرسة مدرستنا الثانوية الإنجليزية الخاصة للبنات– الشارقة، مدرسة مدرستنا الثانوية الإنجليزية الخاصة للبنين– الشارقة، مدرسة جيمس ميلينيوم– الشارقة، مدرسة جيمس وستمنستر– الشارقة، ومدرسة جيمس كامبردج الدولية الخاصة– الشارقة.

تجدر الإشارة إلى أن المدارس كافة اتخذت عدداً من التدابير الصارمة والإجراءات الاحترازية بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية وتوجيهات الجهات الرسمية في دولة الإمارات حول الصحة والسلامة العامة لضمان بيئة آمنة للطلاب والكوادر التعليمية.