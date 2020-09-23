الميليشيات الكردية تغلق المدارس الحكومية في مدينة الحسكة السورية

كتب أيهم مرعي في صحيفة الأخبار عن مواصلة مايسمى قوات الإدارة الذاتية الكردية منع استمرار التعليم الحكومي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إلى حدّ قيامها هذا العام بإغلاق جميع المدارسة الحكومية في تلك المناطق.

ويشير التقرير إلى عودة مشهد قطع الطلاب مسافات طويلة للوصول إلى مدارسهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية في محافظة الحسكة، مع ازدحام مضاعف هذا العام، بسبب قرار «الإدارة الذاتية» الكردية إغلاق آخر 118 مدرسة للتعليم الثانوي في المحافظة، لتمنع بذلك تدريس المنهاج الحكومي بمراحله كافة في مناطق سيطرتها.

ومع تعدّد وسائل النقل، سواءً بالمواصلات العامة أو الدراجات الهوائية أو سيراً على الأقدام، يمضي طلاب الحسكة نحو تلقّي التعليم الحكومي، قادمين من الأرياف القريبة والبعيدة إلى مدينتَي القامشلي والحسكة.

وعلى رغم خروج الطلاب والكوادر الإدارية والتعليمية في المدارس المغلَقة في تظاهرات احتجاجاً على إغلاق مدارسهم، إلا أن «الإدارة الذاتية» لا تزال تتمسّك باعتماد مناهج خاصة بها، على رغم الإقبال الضعيف عليها نتيجة غياب أيّ اعتراف دولي أو محلّي بها، بل إن قوات «الأسايش» الكردية فرّقت بالقوة اعتصاماً لطلاب «مدرسة الشهيد حنا عطا الله للمطالبة بإعادة افتتاحها، واعتقلت عدداً من الطلاب لعدّة ساعات قبل أن تفرج عنهم.