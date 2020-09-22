الشارقة: عودة الطلاب إلى مدارسهم الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص ولجنة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة أن يوم الأحد المقبل 27 سبتمبر/أيلول سيكون موعد العودة التدريجية للمدارس ضمن نظامي التعليم المباشر والتعليم الهجين استكمالاً لتنفيذ الخطط المدرسية للعام الدراسي الجاري 2020 - 2021، وفق الضوابط والاشتراطات الاحترازية والوقائية التي عممتها الهيئة.

ووفقاً لبيان أصدرته الهيئة، جاء قرار عودة الطلبة إلى المقاعد الدراسية عقب التأكد من جهوزية جميع مرافق العملية التعليمية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي حددتها الهيئة في الدليل الإرشادي والتي تحدد فيها الإجراءات الواجب اتباعها من قبل إدارات المدارس والكوادر الوظيفية وأولياء الأمور والطلبة بما يتناسب مع تداعيات ومتغيرات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحرصت الهيئة على استباق العام الدراسي وعودة الطلبة إلى مدارسهم بزيارات ميدانية للوقوف على استعدادات المدارس لاستقبال الطلبة وعودتهم الى فصولهم الدراسية إضافة إلى حملات تفتيشية نفذها فريق الرقابة التعليمية التابع للهيئة على المؤسسات التعليمية الخاصة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومجلس الشارقة للتعليم وهيئة الوقاية والسلامة وبلدية الشارقة ودائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية وقسم الرقابة الصحية وقسم رقابة التغذية وإدارة الصحة العامة.

وقالت محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص إن جهوزية المدارس وقدرتها على استقبال الطلبة جاءت بجهود كبيرة بذلتها الهيئة وساندها في ذلك مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين الذين برهنوا على قدرة وكفاءة عالية.

يواصل فريق #هيئة_الشارقة_للتعليم_الخاص جولته التفقدية للمدارس الخاصة في إمارة #الشارقة لمتابعة تنفيذ التدابير الاحتياطية والتأكّد من جاهزيتها للعام الدراسي الجديد. ومع تبقي 7 أيام فقط على بدء التعليم المباشر أو الهجين في المدارس، نواصل العمل لضمان تحقيق تجربة تعليمية آمنة للجميع. pic.twitter.com/HZyINiMzCM— هيئة الشـارقة للتعليم الخاص (@shjspea) September 20, 2020

وأكدت الهاشمي أنّ الهيئة تعمل بشكل حثيث ومتواصل وتتخذ قراراتها مع الحرص على الأولوية الصحية وسلامة الطلبة وتوفير الدعم والوعي الصحي إضافة إلى الجانب التعليمي الأكاديمي.

وأشارت إلى تشكيل لجان ميدانية لضمان تنفيذ الإجراءات للعودة التدريجية للطلبة وانتظام الدوام وفق البروتوكول الصحي، كما شددت في السياق ذاته على أهمية الالتزام بجميع البروتوكولات ومتطلبات وشروط الصحة والسلامة في المدارس والتقيد التام بتطبيق اشتراطات وتعليمات الدليل الإرشادي.

وأضافت أن الهيئة استبقت انطلاق العام الدراسي بحزمة من الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى رفع وعي الطلبة وأولياء الأمور بقضايا الرعاية والسلامة الشخصية والحفاظ على صحتهم وسلامتهم ضمن بيئة تعليمية صحية بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الجلسات التدريبية وورش العمل بغرض رفع كفاء العمل والتدريس وتحقيق مخرجات تعليمية ذات جودة عالية.

وأكد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص الحرص على التأكد من التزام جميع أطراف المنظومة التعليمية، بإرشادات وبروتوكولات الدليل الإرشادي وتطبيقه بنسبة 100 بالمائة والذي أصدرته الهيئة لضمان انطلاق آمن وسلس للعام الدراسي وتوفير بيئة صحية واعية ومناخ تعليمي نموذجي يكون فيه الطلبة قادرين على التعلم في أمن وأمان.