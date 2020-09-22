تعليم تكشف كلفة الحفاظ على سلامة المدارس في الإمارات خلال الجائحة

نبيلة رحال، أريبيان بزنس: كشفت مؤسسة تعليم، المجموعة التربوية المتخصصة والتي تتولى إدارة 13 مدرسة تضم أكثر من 13,700 طالباً في جميع أنحاء الإمارات، عن زيادة كبيرة في النفقات المتعلقة بضمان سلامة الطلاب في المدارس وسط استمرار جائحة كوفيد-19.

وأشار السيد آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، في حديث مع مجلة أريبيان بزنس حول بذل المجموعة كُل ما بوسعها من حيث الإمكانات والميزانية لضمان استمرارية نظام التعليم الشخصي ضمن المدارس.

واستبعد احتمال زيادة الرسوم الدراسية المفروضة برغم ما تتكبده المدارس من نفقات إضافية تصل لملايين الدراهم، وأكّد بأنّهم سيحرصون على تغطية هذه التكاليف الإضافية دون أن يتحمل الأهل أي منها.



وفي رده على سؤال حول الآثار التي تركتها الإجراءات الجديدة المعتمدة لمكافحة الجائحة على الميزانيات المضغوطة أصلاً من حيث النفقات الإضافية، قال ويليامسون: "لا شك أنّ تكاليف ضمان سلامة المدارس والامتثال للوائح التنظيمية، والتفوق في تطبيقها، سيترك أثراً ملموساً على ميزانياتنا".

وتابع قائلاً: "واجهت العديد من المجموعات التربوية المختصة، ومن بينها مؤسسة تعليم، تحدياً كبيراً في هذه المسألة".

إذ تم خفض أعداد الطلاب في كُل صف دراسي بحسب اللوائح التنظيمية الجديدة، ما استدعى تعيين المزيد من المدرسين.

وأردف ويليامسون: "يضم صف رياض الأطفال عادة حوالي 20 طالباً ومدرساً ومساعد مدرس. بينما لجأنا حالياً إلى سياسة المجموعات المنعزلة والتي تضم كُلّ منها عشرة طلاب كحد أقصى. ولا شك بأنّ هذا سيؤدي إلى تكاليف جديدة بسبب الحاجة إلى تعيين موظفين إضافيين".

وبحسب ويليامسون، فقد اشتملت قائمة التكاليف الإضافية المتعلقة بجهود مكافحة كوفيد-19، التي تكبدتها المدارس في دبي على تركيب كاميرات الأشعة تحت الحمراء لرصد درجة حرارة المدرسين والطلاب، وزيادة أعداد اللافتات الخاصة بالتوعية بضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والاستثمار في الحلول التكنولوجية لتمكين الطلاب الراغبين بمتابعة التعلم عن بُعد، وتأمين الموارد اللازمة للعيادات الصحية داخل المدارس، بما فيها معدات الوقاية الشخصية.



وبيّن ويليامسون بأنّ التكلفة التقريبية لهذه النفقات الإضافية قد تصل إلى ملايين الدراهم بالفعل، بحيث تعود 70% منها إلى جهود تعيين الموظفين الإضافيين، علماً أن التكلفة الوسطية لتعيين المُدرس في قطاع التعليم المتميّز في دبي تصل إلى 250 ألف درهم إماراتي.

وتأتي تصريحات ويليامسون على خلفية تساؤل الأهل عبر مجموعات الدردشة على تطبيق واتساب أو لدى اصطحاب أولادهم من المدارس خلال الشهر الماضي حول ما إذا كانت المدارس ستفتح أبوابها خلال العام الدراسي الحالي، بالإضافة إلى كيفية التصرف في حال إقرار إغلاق ثانٍ في الدولة.

وكانت هيئة المعرفة والتنمية البشرية قد أقرت قُبيل انطلاق العام الدراسي الحالي مجموعة من خطط الجاهزية التي تقدمت بها المدارس الخاصة في دبي تماشياً مع الإجراءات المعتمدة من قبل الهيئة.

وأكّد ويليامسون بأنّ مؤسسة تعليم تتمتع بمكانة تتيح لها تجاوز هذه الفترة العصيبة برغم التحديات. وأضاف بقوله: "ساهمت الحالة المادية الجيدة لمؤسستنا في دعمنا لنكون أكثر قدرة على مواجهة هذه التحديات وزيادة أعداد الموظفين إلى جانب الحفاظ على سلامة ميزانياتنا أمام مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين في هذا الصرح التعليمي المتميّز".

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ومن هذا المنطلق، لن تُلقي هذه الزيادة في التكاليف بظلالها على الرسوم الدراسية، لا سيما بالنظر إلى الحالة الاقتصادية الراهنة التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

وأوضح ويليامسون بقوله: "تعمل كافة المؤسسات، باستثناء تلك العاملة في مجالات التكنولوجيا ومعدات الوقاية الشخصية، على إعادة تقييم ميزانياتها حالياً. وبالتالي، لا بد لنا من التعامل لوحدنا مع التحديات المفروضة بسبب زيادة التكاليف التي نتكبدها دون أن نُكلف الأهل هذا العناء".

توسيع الأنشطة لزيادة الإيرادات المالية

صرّح ويليامسون بأنّهم يعتمدون على زيادة معدلات التسجيل في المدارس لتعويض جزء من هذا الاستثمار.

واستكملت مؤسسة تعليم، التي توظف أكثر من 900 مدرس، المرحلة الأولى من ثاني مدارس الراحة الدولية في أبوظبي، ومن المقرر أن تُكمل المرحلة الثانية قريباً. وتضيف هذه الخطوة إمكانية استيعاب ثلاثة آلاف طالب جديد تقريباً إلى جانب الطلاب المسجلين في مدارس المجموعة. وقال ويليامسون: "تتضمن عملية بناء مدرسة من هذا الطراز على الكثير من النفقات بلا شك، ولكن سيعود علينا هذا بالفائدة من حيث نمو المجموعة".

كما سيتم افتتاح مزيد من المدارس المعتمدة التابعة لمؤسسة تعليم خارج أبوظبي، بالاستفادة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تجمعها مع دائرة أبوظبي للتعليم والمعرفة. وبموجب هذه الشراكة، تقوم مجموعات المدارس الخاصة، مثل مؤسسة تعليم، بإدارة المدارس الحكومية لصالح المجتمع الإماراتي بعد العطاءات التي جرى طرحها في شهر أغسطس من عام 2019.

ومن جهة أخرى، عقدت مؤسسة تعليم اتفاقية مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي لإطلاق مشروع مماثل لمبادرة المدارس المعتمدة بأبوظبي في دبي. وأعرب ويليامسون عن حماسه للمبادرة قائلاً: "سنلعب دوراً رئيسياً في تجهيز مدارس خاصة للمجتمع الإماراتي أو المقيمين المتحدثين باللغة العربية في دبي وبأسعار متوسطة وفق أعلى معايير جودة التعليم".

وستُسهم هذه الخطوة في زيادة إيرادات خزينة المؤسسة، لا سيما وأنّ المدارس ستحصل على التمويل من القطاع العام بينما ستتم إدارتها من قبل القطاع الخاص، ما يعود بالفائدة على الطرفين. واختتم ويليامسون بقوله: "تصل تكلفة تعليم الطفل الإماراتي في القطاع العام إلى × درهم، ولقيت نتائج هذه المبادرة أصداءً إيجابية لدى لجان التفتيش الخاصة بهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي. ويحظى القطاع الخاص الآن بسجل أفضل من حيث تسجيل الطلاب لنتائج جيدة وجيدة جداً وممتازة في مسيرتهم التعليمية. وبالتالي، يتم تحويل الأموال المخصصة لهذا العرض إلى القطاع الخاص ليقوم باستخدامها ضمن ميزانيته".

ومن المتوقع استكمال هذه المدارس الجديدة مع انطلاق العام الدراسي المقبل. وتحظى مؤسسة تعليم بعام كامل لتقوم بعمليات التوظيف وتجهيز البنية التحتية في المنشآت الخاصة بالمدارس العامة القائمة حالياً في مختلف أنحاء دبي والتي أغلقت أبوابها بسبب الضائقة المالية التي واجهتها في العام الماضي.