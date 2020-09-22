السعودية تدخل تعليم اللغة الإنكليزية لكل مراحل التعليم الأساسي

يأتي ذلك لتلبية متطلبات سوق العمل، وتحسين مخرجات التعليم ويوفر الوظائف للخريجين من خلال اعتماد مشروع تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة، وفي هذا السياق يأتي إدارج مادة اللغة الإنجليزية في منهج الصف الأول الابتدائي.

وذكر وزير التعليم إلى أنه تم اعتماد تدريس اللغة الإنجليزية ابتداءً من الصف الأول اعتباراً من العام الدراسي القادم، مؤكدا أن التعليم عن بعد سيستمر حتى بعد انتهاء جائحة كورونا، إضافة لاعتماد تدريس التربية الرقمية من الصف الرابع الابتدائي بدءًا من العام المقبل، وأكد أنه في حال عادت الدراسة حضوريًا من الممكن أن تُتخذ بعض الاجراءات التنظيمية.

وأضاف بالقول:”سيكون هناك تغيرات الهدف منها مصلحة الطالب ومصلحة المواطن المستقبلي، بحيث يكون الخريج حاصل على مختلف الكفايات التي تؤهله لكي يكون منافس على مستوى الأسواق العالمية”.وأضاف :”مرحلة التعليم العام مرحلة مهمة، خاصة أننا لا نستطيع أن نحسن من التعليم الثانوي دون أن نحسن من التعليم دون الثانوي، وسنبدأ في تنفيذ هذه الخطة في عام 1443هجريًا” بحسب صحيفة الرياض.