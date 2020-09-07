السعودية: إرباك في منصة مدرستي

بعد متاعب تقنية شهدها أول أيام الدراسة عن بُعد من خلال منصة مدرستي، قالت ابتسام الشهري المتحدث الرسمي باسم التعليم العام إن خطة الإطلاق التجريبي لمنصةمدرستي⁩؛ لا تعني تأجيل الدراسة التي بدأت فعلياً منذ اليوم الأول، وإنما لتخصيص وقت من الأسبوع الأول لاستكمال عملية التسجيل والتدريب والتهيئة، وتقديم الدعم الفني للمستفيدين من خلال التواصل مع المدرسة.

وأضافت بأن وزارة التعليم أوضحت بأن بعض المستفيدين من منصة مدرستي واجهتهم تحديات في الدخول للمنصة، أو عدم الاستفادة الكاملة من خدماتها، ولن يتم احتساب الحضور والغياب مع وجود هذه التحديات مراعاةً لمصلحة الطلاب والطالبات، وتتيح الوزارة بدائل وهي قنوات عين وتيمز؛ لمواصلة الدروس التعليمية.

وبين أنه تمت إتاحة ٢٣ قناة تعليمية لقنوات عين؛ لضمان سير الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات، حيث بدأت تلك القنوات منذ اليوم الأول للدراسة في بث الدروس وفق جدول دراسي لكل مرحلة؛ وتجهيز قناة لكل صف، وإعادة بث الدروس طوال اليوم، وأرشفتها في اليوتيوب.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تصدر وسم منصة مدرستي لتدوينات تعكس احباط بعض السعودية فكانت موزعة بين الغضب بين أولياء الأمور والسخرية لدى آخرين نتيجة تعثر الدخول على «المنصة» وإخفاقها لتلبية الضغوط مع انطلاق الدراسة.

