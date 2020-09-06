مايكروسوفت تيمز"، توضيح آلية الاستخدام من وزارة التعليم السعودية

يستخدم مايكروسوفت تيمز ضمن الخيارات المتاحة لاستمرار العملية التعليمية عن بُعد. قامت وزارة التعليم السعودية بنشر فيديو الوزارة يقدم شرحاً مفصلاً ومبسطاً لطريقة الدخول للبرنامج عبر الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية الأخرى، والتي تبدأ بـ"تسجيل الدخول" باسم المستخدم وكلمة المرور المسجلة في منصة "مدرستي".

وأوضحت الوزارة أن بعد دخول الطالب في البرنامج سيجد في الصفحة الدرس الذي أعده المعلم، وبإمكان الطالب الانضمام له بشكل مباشر.

#فيديو |

آلية دخول الطلاب والطالبات لمايكروسوفت تيمز؛ ضمن الخيارات التي أتاحتها #وزارة_التعليم مع #قنوات_عين و #منصة_مدرستي؛ لاستمرار رحلتهم التعليمية عن بُعد. pic.twitter.com/5Hyghuzi0z— وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) September 6, 2020

أما لدخول المعلمين فقد أشارت الوزارة إلى أن الدخول للبرنامج يكون بذات

الطريقة الأولى، لكن بعد تسجيل الدخول سيظهر للمعلم الأدوات التي تتيح له الشروع ببدء حصة من خلال عقد اجتماع، مع خيارات استعراض جميع الفصول المسندة إليه.