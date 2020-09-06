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الأحد 6 سبتمبر 2020 04:45 م

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مايكروسوفت تيمز"، توضيح آلية الاستخدام من وزارة التعليم السعودية

"التعليم" توضح بالفيديو آلية دخول الطلاب والمعلمين لبرنامج مايكروسوفت تيمز Microsoft Teams

مايكروسوفت تيمز"، توضيح آلية الاستخدام من وزارة التعليم السعودية

يستخدم مايكروسوفت تيمز ضمن الخيارات المتاحة لاستمرار العملية التعليمية عن بُعد. قامت وزارة التعليم السعودية بنشر فيديو الوزارة يقدم شرحاً مفصلاً ومبسطاً لطريقة الدخول للبرنامج عبر الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية الأخرى، والتي تبدأ بـ"تسجيل الدخول" باسم المستخدم وكلمة المرور المسجلة في منصة "مدرستي".

وأوضحت الوزارة أن بعد دخول الطالب في البرنامج سيجد في الصفحة الدرس الذي أعده المعلم، وبإمكان الطالب الانضمام له بشكل مباشر.

أما لدخول المعلمين فقد أشارت الوزارة إلى أن الدخول للبرنامج يكون بذات
الطريقة الأولى، لكن بعد تسجيل الدخول سيظهر للمعلم الأدوات التي تتيح له الشروع ببدء حصة من خلال عقد اجتماع، مع خيارات استعراض جميع الفصول المسندة إليه.

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