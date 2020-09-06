استكشف كل مدارس الإمارات العربية المتحدة من دليل تفصيلي

أطلقت بيوت، وهي منصة عقارية، دليل المدارس في خطوة تهدف إلى مساعدة أولياء أمور الطلبة لتقييم خيارات المدارس المتاحة لتسجيل أبنائهم فيها.

يتوفر الدليل على الرابط

https://www.bayut.com/schools/ar

ويهدف الدليل إلى تسهيل عملية الاطلاع على البيانات من خلال المعلومات الدقيقة التي يقدمها ، حيث يضم معلومات تفصيلية عن المرافق التعليمية، والرسوم، بالإضافة إلى سياسة قبول الطلاب، وخطط المنح الدراسية التي تقدمها المدارس في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.



ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع عودة جميع الكوادر التعليمية إلى العمل في مختلف المؤسسات، وفتح أبواب المدارس لاستقبال الطلبة وعودتهم إلى مقاعد الدراسة في مختلف إمارات الدولة بعد أشهر من تطبيق أنظمة التعليم عن بعد كإجراء وقائي للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.



يذكر أن هذا الاطلاق جاء عقب أبحاث معمقة قام بها فريق بيوت، والتي أشارت إلى أن عامل المسافة التي تبعدها مدرسة أبناء الباحثين عن عقارات، تلعب دوراً هاماً عند اختيار مكان السكن، فهي تعد من أهم العوامل المؤثرة في هذا القرار بالنسبة للعائلات، الأمر الذي يعزز من أهمية دليل المدارس لتحل محل الموسوعة الشاملة لهذا الشأن، لتضاف إلى مجموعة دليل بيوت التي تشمل دليل المناطق ودليل المباني والأبراج التي تم إنشاؤها بعناية لتزويد الباحثين عن عقارات بنظرة شاملة للمنطقة أو العقار المراد الانتقال إليه.



ويضم دليل المدارس من بيوت معلومات حصرية مثل برامج المنح الدراسية والأنشطة اللامنهجية والنوادي التي تقدمها المدارس بعد أوقات الدراسة بالإضافة إلى خيارات الطعام التي توفرها المدرسة ومرافق النقل ومعسكرات العطلات. تتوفر الأدلة باللغتين الإنجليزية والعربية وتغطي حالياً أكثر من 400 مدرسة في دبي، أبوظبي، الشارقة، وعجمان. ويعمل فريق بيوت على إضافة المزيد من المدارس إلى الدليل من مختلف إمارات الدولة خلال الأشهر المقبلة.



وسيساعد دليل المدارس أيضاً كلا من المشترين والمستأجرين على القيام بعمليات البحث متكاملة عن العقارات عبر منصة واحدة، حيث توفر تفاصيل المناطق السكنية البارزة التي تحيط بالمدرسة التي يرغبون بالاطلاع عليها والخيارات السكنية المتوفرة حولها للمهتمين باستئجار أو امتلاك العقارات في هذه المناطق.



وتعليقاً على إطلاق دليل المدارس، قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لموقع بيوت: "تقوم العائلات بإجراء بحث مفصل قبل الإقدام على الانتقال إلى سكن جديد. وبصفتي أب، فإن أحد أكبر العوامل الحاسمة والمؤثرة لدي عندما يتعلق الأمر باختيار العقار المناسب، هو قرب مكان السكن من مدرسة أبنائي. ومن المتعارف عليه أيضا، أن المناطق التي تضم مؤسسات تعليمية ومدارس، تتمتع بإقبال كبير من المستثمرين المحتملين وتستقطب بكثرة مشتري المنازل. لذلك، فإن التعرف على تفاصيل أفضل الأحياء السكنية القريبة من المدارس الأكثر طلباً في الدولة؛ سيساعد المشترين المحتملين على اتخاذ قراراتهم قبل الإقدام على القيام باستثمار عقاري."