العودة إلى المدارس، سعوديون يبتكرون بدائل للدخول إلى "مدرستي"

بدأت اليوم الأحد مرحلة الأسبوع الثاني من الفصل الأول من العام الدراسي الجديد 1442 في منصة مدرستي التعليمية وقنوات عين التعليمية، حيث قررت وزارة التعليم بأن يكون الدخول إلى المنصة وحضور الفصول الافتراضية إلزامياً للطلاب والطالبات.

https://backtoschool.sa/register

وكتب محمد آل عمر في صحيفة الوطن عن بدائل كثيرة ابتكرها سعوديون لدخول منصة مدرستي والاستفادة من أجهزة مثل منصات الألعاب بلايستيشن وأجهزة التلفزيون الذكية للدخول منها إلى منصة «مدرستي» للتعليم عن بعد لتجنب شراء أجهزة كمبيوتر وتخفيف الأعباء المالية لموسم العودة إلى المدارس، ويلفت في تقرير الصحيفة إلى أن الفكرة مع بلايستيشن انتشرت بشكل واسع بين صفوف الطلاب والطالبات حيث يتصل الجهاز بالإنترنت ومن ثم يدخل الطلاب

إلى المنصة لتلقي تعليمهم.

#فيديو |

طلابنا وطالباتنا..

أولياء الأمور..#وزارة_التعليم أتاحت لكم عدة خيارات لضمان استمرار التعليم عن بُعد في كافة مناطق ومحافظات المملكة، من خلال #قنوات_عين، و #منصة_مدرستي، أو الدخول مباشرة على مايكرسوفت Teams باستخدام "حساب مايكروسوفت". pic.twitter.com/c3UBhNtKCD— وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) September 5, 2020

ويستشهد برأي المدربة المعتمدة أفراح مؤذنة إنه يمكن استخدام «بلاي ستيشن» للدخول

لمنصة مدرستي للتعليم عن بعد، شارحة طريقة مبسطة لدخول المنصة عبر هذا الجهاز، وقالت: في البداية من خلال البحث في متصفح جوجل عبر البلايستيشن وكتابة منصة مدرستي وعندها تظهر صفحة مدرستي ثم الدخول على الحساب من خلال أيقونة مايكروسوفت. وفي حال البطء في التصفح فإن السبب هو تحميل الألعاب الكبيرة على جهاز البلاستيشن، لذلك يستحسن أثناء الدخول للمنصة إغلاق كافة الألعاب. وأضافت أنه يمكن استخدام شاشات التلفزيون الذكي «سمارت تي في» بنفس الخطوات. وقالت مؤذنة إن هذه الأفكار يمكن أن توفر الكثير من الجهد والمال خصوصا أن الكثيرين سعوا في الفترة الماضية وراء اقتناء أجهزة الحاسوب المحمول وغيرها من الأجهزة.

‏أوضح سلطان مديش أن فكرة بدائل الدخول إلى منصة «مدرستي» تسهل وصول طلاب

المراحل الثلاث بمنصة مدرستي بسهولة والأجمل الربط الرائع لتسهيل عبء تكلفة

جهاز محمول والاستغناء عنه بشاشة التلفزيون الذكي أو جهاز بلايستيشن 4.

وكانت الوزارة قد أتاحت التعليم والمتابعة من خلال قنوات عين التعليمية التلفزيونية في حال تعذر وصول الطالب والطالبة إلى المنصات التعليمية وحضور الدروس عن طريق قنوات عين.