نيوم تطلق التسجيل ببرنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف لمنطقة تبوك ونيوم

واس- أعلنت نيوم عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف لمرحلة البكالوريوس في مختلف قطاعات نيوم , ويستمر على مدى أسبوع.



وأوضحت نيوم، أن البرنامج يستهدف الطلاب والطالبات حديثي التخرج من الثانوية من أبناء وبنات منطقة تبوك ونيوم ، وفقاً لمعايير دقيقة , ويمكن للمهتمين بمعرفة المزيد حول كيفية التقديم واختيار التخصصات عبر الموقع الإلكتروني للمسؤولية الاجتماعية على الرابط التالي

https://csr.neom.com/dashboard/tracks/27

, مشيرةً إلى أن البرنامج يتيح الابتعاث في العديد من المسارات ، من خلال فتح المجال أمام الطلاب المبتعثين لدراسة 30 تخصصاً، منها علوم البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي وهندسة الروبوتات , ويمكنهم أيضاً مواكبة تطلعات نيوم لتكون وجهة محورية لمستقبل قطاع الطيران والسفر العالمي من خلال دراسة تخصصات إدارة الطيران وإدارة عمليات المطارات وهندسة الطيران، وغيرها من التخصصات في قطاعات الرياضة والصحة والهندسة وتكونولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وتضم التخصصات ما يلي:

التخصصات الرياضية

علم الروبوتات

علم وتحليل البيانات

التحول الرقمي

التخصصات الصحية

هندسة الطيران

الذكاء الاصطناعي وغيرها.



الشروط :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يكون المتقدم شاغلاً لأي وظيفة وغير مسجل في التأمينات الاجتماعية.

أن يكون المتقدم من منطقة نيوم أو تبوك.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 ولا يزيد عن 20 سنة.

الانتظام الكلي، والتفرغ والإقامة في بلد الابتعاث.

ألا يمضي على تخرج الطالب من الثانوية العامة أكثر من سنتين.

ألا يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة العلمية التي سيتقدم عليها. أو سبق أن صدر له قرار ابتعاث على الدرجة نفسها من وزارة التعليم.

إنهاء الثانوية العامة ، بتقدير ممتاز ، وبمعدل تراكمي لا يقل عن 90%، أو ما يعادلها.

الحصول على درجة لا تقل عن 80 في اختباري التحصيلي والقياس.

أن يكون المتقدم لائق طبياً.

أن تنطبق على المتقدم لوائح الابتعاث الخاصة بشركة نيوم.

إكتمال جميع الوثائق أثناء التسجيل.



المتطلبات التي يجب ارفاقها وقت تقديم الطلب:

صورة من بطاقة الأحوال.

صورة من شهادة الثانوية العامة.

صورة من نتيجة اختباري قياس والتحصيلي.



التخصصات تتركز في 5 قطاعات رئيسية:

قطاع الرياضة

قطاع الحكومة الرقمية

قطاع التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات

قطاع الطيران الجوي

قطاع الصحة



مراحل البرنامج:

مرحلة التسجيل

مرحلة السنة التحضيرية (اللغة والتحضير للدراسة الاكاديمية داخل المملكة)

مرحلة السفر

مرحلة الدراسة الاكاديمية

مرحلة التخرج والانضمام للعمل في مشروع "نيوم" او الشركات المشغلة له.