أبوظبي : إجراء أكثر من 56 ألف فحص تهيئة لعودة المدارس

و قد صرحت السلطات أن برنامجا لفحص شامل في قيد التنفيذ بينما تستعد المدارس والجامعات لفتح أبوابها.

وتستهدف الحملة 449 مدرسة حكومية وخاصة و 25 كلية وجامعة.

فتبعا للخطة المرسومة للعام الدراسي الجديد، سيحصل الأطفال في المدارس الخاصة بالعاصمة على عودة متقطعة إلى المدارس إتباعا لنظام تعليمي هجين.

حيث أن معظم التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 11 عامًا سيعودون إلى الفصول الدراسية في بداية العام الدراسي الذي يبدأ يوم الأحد.

وتم حتى الآن إجراء أكثر من 56,000 فحص على مستوى الإمارة. ويوفر مركز أبوظبي للصحة العامة محاضرات حول العودة الآمنة للمدارس كل يوم ثلاثاء بعدة لغات.

لطلب رابط المحاضرات يرجى التواصل مع مركز أبوظبي للصحة العامة من خلال رقم الواتساب 0502312171.— مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) August 29, 2020

و ستستأنف الفصول الدراسية لمن هم في رياض الأطفال حتى الصف الخامس لنظام التعليم الأمريكي ، بالإضافة إلى طلاب FS2 إلى السنة 6 في نظام التعليم البريطاني.

في حين أن باقي السنوات الأخرى ستتلقى دروسا عن بعد في الأربع الأسابيع الأولى لتعود إلى الفصول الدراسية بعد ذلك.

و قد جاء في بيان صادر عن مكتب أبوظبي للإعلان أنه "تماشياً مع خطط إعادة فتح المدارس والكليات ، يجري اختبار Covid-19 لجميع الطلاب والمدرسين والمحاضرات والموظفين في المدارس والكليات والجامعات الحكومية والخاصة في أبو ظبي".

و قد ذكرت إدارة التعليم والمعرفة في أبو ظبي (Adek) أن الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر فقط هم الذين يحتاجون إلى اختبار Covid-19 قبل العودة إلى الفصول الدراسية.

و سيتم إعادة فتح الجامعات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة جزئيًا مع الاستمرار في تقديم دروس عن بعد لأي طالب لا يحتاج إلى التواجد في الحرم الجامعي ، كما تم تصريحه في وقت سابق من هذا الشهر.

قال وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، إنه سيتم إعطاء الأولوية للعودة إلى الحرم الجامعي للطلاب الذين يحتاجون إلى استخدام المرافق الجامعية ، مثل المختبرات العلمية.

و أكمل مصرحا أن برنامج التعليم الهجين سيكون الخيار الأكثر أمانًا للطلاب والموظفين خلال جائحة Covid-19.