كيف تتعامل مع الحالات المشتبه بها بكورونا للطلاب

يعود يوم غد الأحد طلبة الصفوف من الثالث حتى السادس في التعليم المباشر للدوام المدرسي للعام الدراسي الجديد 2020 ـ 2021، وفق برنامج العودة التدريجية للدراسة، ونظام «التعليم الهجين»، فيما يبدأ طلبة بقية المراحل في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة تلقيهم التعليم عن بُعد.

مع عودة المدارس يجب على كل من أولياء الأمور و الهيئة التعليمية الحيطة و الحذر لضمان سلامة الطلاب.