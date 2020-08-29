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السبت 29 أغسطس 2020 11:30 م

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كيف تتعامل مع الحالات المشتبه بها بكورونا للطلاب

يعود يوم غد الأحد طلبة الصفوف من الثالث حتى السادس في التعليم المباشر للدوام المدرسي للعام الدراسي الجديد 2020 ـ 2021، وفق برنامج العودة التدريجية للدراسة، ونظام «التعليم الهجين»، فيما يبدأ طلبة بقية المراحل في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة تلقيهم التعليم عن بُعد.

كيف تتعامل مع الحالات المشتبه بها بكورونا للطلاب
مع عودة المدارس يجب على كل من أولياء الأمور و الهيئة التعليمية الحيطة و الحذر لضمان سلامة الطلاب.

وتاليا نصائح حول كيفية التعامل مع حالة الاشتباه بإصابة طالب بكورونا

• نقله على الفور إلى غرفة العزل في المدرسة

• السماح للكادر الطبي فقط في المدرسة بدخول غرفة العزل مع ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة

• الاتصال بولي أمر الطالب مباشرة

• إخطار السلطات المعنية من خلال القنوات الرسمية

• تنظيف وتعقيم جميع المناطق التي تواجدت بها الحالة المصابة

• إغلاق المناطق على الفور حتى اكتمال التنظيف

• إجراء التتبع والتعقب لتحديد المخالطين للحالة المشتبه بها

• تحميل تطبيق "الحصن" الإماراتي لتعقب مخالطي الفيروس

أريبيان بزنس

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