السعودية: إرباك وشكاوى من أولياء أمور الطلاب من منصة "مدرستي"

وكثرت شكاوى أولياء الأمور عبر تويتر وباقي منصات الشبكات الاجتماعية مع الكثير من النصائح التي تراوحت بين مواقع بديلة مثل باك توسكول https://backtoschool.sa ، وموقع توكلنا وطرق أخرى.

وكتب سليمان العنزي في صحيفة الوطن عن تزايد شكاوى أولياء أمور الطلاب من صعوبة الدخول والتسجيل في منصة "مدرستي" عقب فشل محاولاتهم تسجيل أبنائهم استعدادا لانطلاقة العام الدراسي عن بعد الأحد المقبل.





بدوره، علق عبدالله البعير قائلاً "أظن التسجيل في منصة مدرستي يحتاج إلى معقب"، فيما اعتبر أحمد أن ‏"التسجيل بمنصة مدرستي أصعب من التقديم على ناسا".

ولم يقتصر الأمر على تسجيل الطلاب بل انسحبت ذات المشاكل على عمليات تسجيل المعلمين مع منصة مدرستي وتعدد المنصات لإنهاء إجراءات التسجيل بدون وضوح لآلية الدخول والتسجيل، فضلا عن تعقيدات إجراءات الدخول لمنصة مدرستي مع أخطاء في الرسائل وكلمات المرور.

ونشر موقع صحيفة الوطن في ذات التقرير خطوات تسجيل الدخول في منصة مدرستي على النحو التالي:



‏1- الدخول على موقع "توكلنا" الإلكتروني من خلال الرابط التالي:

‏⁦‪tawakkalna.sdaia.gov.sa‬⁩

‏2- إذا لم يكن لديك حساب في موقع "توكلنا" اتبع خطوات التسجيل.

3- بعد الدخول إلى موقع توكلنا اختر بيانات منصة مدرستي من القائمة الجانبية

4- طلب الإيميل الخاص ببرنامج مايكروسوفت والرقم السري

5- الدخول إلى منصة مدرستي من خلال الأيقونة الخاصة ببرنامج مايكروسوفت ومن ثم إدخال الإيميل والرقم السري