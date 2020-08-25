إمارة الشارقة تعتمد الدراسة عن بعد خلال الأسبوعين الأول والثاني من بداية العام الدراسي

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الطوارئ والأزمات المحلي وهيئة الشارقة للتعليم يعتمدان الدراسة عن بعد
اعتمد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بإمارة الشارقة، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، الدراسة (عن بعد)، في المدارس الخاصة بالإمارة، خلال الأسبوعين الأول والثاني من بداية العام الدراسي 2020- 2021.
وسيطبق ذلك من أول يوم أي اعتباراً من الأحد 30 أغسطس، وحتى الخميس الموافق 10 سبتمبر المقبل، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والكادر التعليمي، وبما يضمن نجاح انطلاقة العام الدراسي الجديد، مع المتابعة الميدانية لتطورات الوضع، متمنين عاماً دراسياً موفقاً للجميع بحسب البيان.
اعتمد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في إمارة الشارقة، و #هيئة_الشارقة_للتعليم_الخاص، #التعلم_عن_بعد في المدارس الخاصة بالإمارة، خلال الأسبوعين الأول والثاني من بداية العام الدراسي 2020 - 2021 ، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والكادر التعليمي. pic.twitter.com/ypxUkqwLqu— هيئة الشـارقة للتعليم الخاص (@shjspea) August 25, 2020