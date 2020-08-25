لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. قطاعات وصناعات
  3. تعليم
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 08:30 م

حجم الخط

- Aa +

إمارة الشارقة تعتمد الدراسة عن بعد خلال الأسبوعين الأول والثاني من بداية العام الدراسي

​الطوارئ والأزمات المحلي وهيئة الشارقة للتعليم يعتمدان الدراسة عن بعد

إمارة الشارقة تعتمد الدراسة عن بعد خلال الأسبوعين الأول والثاني من بداية العام الدراسي

اعتمد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بإمارة الشارقة، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، الدراسة (عن بعد)، في المدارس الخاصة بالإمارة، خلال الأسبوعين الأول والثاني من بداية العام الدراسي 2020- 2021.

وسيطبق ذلك من أول يوم أي اعتباراً من الأحد 30 أغسطس، وحتى الخميس الموافق 10 سبتمبر المقبل، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والكادر التعليمي، وبما يضمن نجاح انطلاقة العام الدراسي الجديد، مع المتابعة الميدانية لتطورات الوضع، متمنين عاماً دراسياً موفقاً للجميع بحسب البيان.

اقرأ التالي

غوغل تنافس الجامعات بدرجات تعترف بها بدراسة لمدة 6 أشهر فقط

3 ملايين مشاهدة على قصص مدرسة في شهرها الأول

نجاح مليوني لمنصة مدرسة لتعليم العربية