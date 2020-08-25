إمارة الشارقة تعتمد الدراسة عن بعد خلال الأسبوعين الأول والثاني من بداية العام الدراسي

اعتمد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بإمارة الشارقة، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، الدراسة (عن بعد)، في المدارس الخاصة بالإمارة، خلال الأسبوعين الأول والثاني من بداية العام الدراسي 2020- 2021.

وسيطبق ذلك من أول يوم أي اعتباراً من الأحد 30 أغسطس، وحتى الخميس الموافق 10 سبتمبر المقبل، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والكادر التعليمي، وبما يضمن نجاح انطلاقة العام الدراسي الجديد، مع المتابعة الميدانية لتطورات الوضع، متمنين عاماً دراسياً موفقاً للجميع بحسب البيان.