وزارة التعليم السعودية : عودة أكثر من نصف مليون معلم و معلمة للعمل

قالت المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم ابتسام الشهري ، خلال مقابلة مع الإخبارية ، إن أكثر من 520 ألف معلم سيعودون إلى العمل لبدء العام الدراسي الجديد عن بعد ، بشرط أن يحضروا يومًا واحدًا على الأقل إلى المدرسة ، مشيرة إلى أن هذا سيحدده قائدها.

المتحدث الرسمي باسم التعليم العام: غداً يعود 525 ألف من زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات؛ لنستكمل معهم رحلة التعليم عن بُعد لخدمة الطالب والطالبة، متجاوزين التحديات لبناء جيل الوطن.#مدرستي#واس_عام pic.twitter.com/mAhCFBAYMO— واس العام (@SPAregions) August 22, 2020

ولفتت إلى أن العديد من المعلمين بدأوا بالفعل عملهم وإعداد جداول الدراسة ، مؤكدة أن 30٪ من خطط عملية التعليم عن بعد قد اكتملت قبل البدء الرسمي للعمل.

وأضافت أن المهام الموكلة للمعلمين على منصة “مدرستي” هي إعداد الدروس وتصميمها ، بالإضافة إلى الأنشطة التعليمية ، ومراقبة حضور الطلاب على المنصة بشكل يومي.

وبينت أن الوزارة أكملت عملية تدريب المشرفين على استخدام منصة “مدرستي” ، وأكدت أن تدريب المعلمين والمعلمات سيكتمل خلال الأسبوع المقبل ، بعد وصول حساباتهم على المنصة لتمكينهم. للوصول إليه.

وجهت قنوات وزارة التعليم السعودية التعليمية، دعوة هامة للطلاب وأولياء الأمور قبيل أيام من إنطلاق العام الدراسي الجديد بضرورة إعادة ضبط ترددات القنوات على قمر عرب سات لضمان استمرار البث.

وأكدت قنوات عين على ضرورة إعادة الضبط مرة أخرى لنفس تردد القنوات على قمر عرب سات 12437 عمودي.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إنطلاق العام الدراسي الجديد في الثلاثين من اغسطس الجاري.(واس)