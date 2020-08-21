التربية تتطلع على تجارب عالمية في إعادة فتح المدارس

وسارعت عدة دول حول العالم في تطبيقه، ويضع الإطار معايير خاصة متعلقة بإعادة فتح المدارس وفق اشتراطات صارمة؛ تحافظ على سلامة الطلبة، وتضمن كذلك إعادة إدماجهم في البيئة التعليمية؛ لمواصلة المسيرة التربوية التي حال دون استمرارها تفشي فيروس كوفيد 19 في مختلف دول العالم.



واستعرضت سوزان جرانت لويس آثار تفشي فيروس «كوفيد 19» على التعليم عالمياً، مشيرة إلى أن الطلبة في معظم دول العالم انقطعوا عن التعليم التقليدي؛ حيث استعاضت معظم دول العالم بأدوات التعلم الذكي؛ لمواصلة تعليم مواطنيها؛ رغبة منها في التقليل من آثار الجائحة، والمحافظة على مستوى مقبول من استمرارية العملية التعليمية، خاصة للمراحل التعليمية المتقدمة، وهو ما أدى إلى ظهور إشكالية تتعلق في تهميش طلبة المراحل الدنيا في التعليم العام، وعدم حصولهم على تعليم جيد خلال الجائحة، وهو ما يستدعي البحث في سبل كفيلة بالارتقاء بتحصيلهم الأكاديمي.



وحدد الإطار العالمي ثلاث مراحل؛ لإعادة فتح المدارس، كفيلة بتحقيق الغرض من كل مرحلة، بما ينسجم مع خطط كل دولة؛ لإعادة استئناف الدوام المدرسي بشكل فعّال؛ أولها: وضع الاستعدادات والسياسات والإجراءات المهمة وخطط التمويل المطلوبة؛ لتحسين التعليم، مع التركيز على أمان العمليات، وفي المرحلة الثانية هي فتح المدارس بشكل جزئي والعمل على تبنّي أساليب استباقية؛ لإعادة إدماج الأطفال المهمشين وغير الملتحقين بالمدارس، والاستثمار في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية؛ للحد من الأخطار، فيما يجري بالمرحلة الثالثة فتح المدارس بشكل كامل ورصد فاعل لمؤشرات الصحة، وزيادة التركيز على الصحة والحماية.



شارك باللقاء الذي نظمته إدارة المنظمات والعلاقات التعليمية الخارجية ولجنة التربية لشؤون المنظمات الدولية التابعة للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، سوزان جرانت لويس، مدير المعهد الدولي للتخطيط التربوي - اليونيسكو، والمدير العام المساعد بالإنابة إلى جانب ممثلين عن جميع القطاعات التي تعنى بالعملية التربوية في الدولة؛ بهدف التعرف إلى المعايير الخاصة التي حددها الإطار؛ لإعادة فتح المدارس وتقديم الدعم والمساهمة في الاستعدادات الوطنية في عملية التخطيط التربوي، إلى جانب ذلك توضيح كيفية تنفيذ فتح المدارس، بما يراعي السلامة العامة للطلبة.