جامعة الملك خالد تعلن آلية الدراسة عن بعد للفصل الدراسي الأول

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أعلنت جامعة الملك خالد اليوم ، آلية الدراسة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ لجميع البرامج والدرجات العلمية، والتي شملت تنظيمات بداية الفصل الدراسي الأول، والطلاب والطالبات المستجدين، واجتماعات اللجان والمجالس، إضافة إلى حضور أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم إلى مقر الجامعة، والاختبارات الفصلية والنهائية.
وأوضحت الجامعة أن الدراسة ستكون عن بعد في الأسابيع السبعة الأولى ابتداءً من تاريخ 11 محرم، وستحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب أو الطالبة في كل مقرر والمعدل الفصلي والتراكمي وفق اللوائح والأنظمة المتبعة في الجامعة، وسيتم تقييم الوضع بشكل كامل بعد مرور خمسة أسابيع من بداية الفصل، وبعدها يتم تحديد وضع الدراسة لبقية أسابيع الفصل الدراسي الأول وفقاً للمتغيرات والمستجدات وإبلاغ الكليات بذلك في حينه بحسب وكالة الانباء السعودية.
وحول ما يتعلق بالمقررات العملية ومقررات التدريب الميداني والتعاوني والامتياز، وكذلك برامج الدراسات العليا، حددت الجامعة آليات تنظيمها والتي شملت أن تقدم الأقسام والكليات كامل المقررات النظرية والجزء النظري في المقررات التي فيها جزء آخر عملي أو تطبيقي أو سريري عن طريق التعلم الإلكتروني الكامل وفق الضوابط والشروط المعتمدة في محاضر اللجنة العليا لمتابعة أعمال التعلم الإلكتروني في الجامعة.
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تعلن #جامعة_الملك_خالد آلية الدراسة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ لجميع البرامج والدرجات العلمية..
للاطلاع: https://t.co/reLeFvJgk5 pic.twitter.com/MyclkP2Qzl— جامعة الملك خالد (@kkueduksa) August 17, 2020
برعاية رئيس #جامعة_الملك_خالد، تنفذ الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالتعاون مع مركز الموهبة وضمن برنامج #مبادرون_KKU، برنامجًا تدريبيًّا مجانيًّا بعنوان "إعلام ريادة الأعمال"، يقدمه د.سعيد العمودي، بمشاركة نخبة من المختصين..
يوجد شهادات للحضور.
للتسجيل: https://t.co/utU6L6kFrI pic.twitter.com/1AxEbkKMSv— جامعة الملك خالد (@kkueduksa) August 17, 2020