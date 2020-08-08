وزارة التربية السورية تصدر نتائج امتحانات التعليم الأساسي 2020

قالت وزارة التربية في بيان إن نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي بلغت ٦٨.٦٥ بالمئة وفي الإعدادية الشرعية ٨٩.٩٨ بالمئة.

وأكدت على أن 58 طالباً وطالبة حصلوا على العلامة التامة (٣١٠٠) درجة في شهادة التعليم الأساس؛ موزعين 10 في محافظة دمشق و5 في محافظة ريف دمشق و2 في محافظة السويداء و2 في محافظة حمص و2 في محافظة حماه و6 في محافظة حلب و7 في محافظة اللاذقية و14 في محافظة طرطوس و10 في محافظة الحسكة.

ويمكن الاطلاع على نتائج امتحانات صف التاسع عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية:

http://moed.gov.sy/asasy/index.php