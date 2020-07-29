بيل غيتس: عودة الطلاب للمدارس ضرورية

قال بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت في حوار مع شبكة سي إن بي سي، أكد فيها موقفه بالقول:" أنا أؤيد بشدة للفوائد التي سجنيها الطلاب خاصة عندما نتمكن من حماية المعلمين، بأن المكاسب تفوق التكلفة".

ويتوافق رأي غيتس مع مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة فتح المدارس، وأضاف غيتس إن الطلاب الأكبر سنا أي ما فوق 12 سنة يمكن النظر إلى ظروف عودتهم بطريقة أخرى تتوقف على طبيعة المدرسة وموقعها قبل اتخاذ القرار المناسب، وفي حال اللجوء إلى التعليم عن بعد لا بد من بذل جهود كافية لجعل التعليم عبر الإنترنت فعالا.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من أربعة آلاف وفاة في غضون أربعة أيام متتالية، الأمر الذي أعاد الجدل، حول مسألة فتح المدارس. ونشر ترامب تغريدة يوم 6 يوليو الجاري مطالبا بضرورة اعادة فتح المدارس.

ويعيش غيتس في كاليفورنيا حيث أعلن أكبر نظامين مدرسيين في الولاية في لوس أنجلوس وسان دييجو عن خطط لبدء فصل الخريف على الإنترنت حصرا حيث تعاني الولاية من زيادة في الإصابات.

أما في نيويورك ، التي لديها أكبر نظام للمدارس العامة في البلاد ، فقد أعلنت اقتصار حضور معظم الطلاب في الفصل الدراسي يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع في الخريف. فيما سيحصل الطلاب على دروس عبر الإنترنت في الأيام الأخرى.





في حين أن الأطفال يواجهون خطرا أقل عند الاصابة ولا تهددهم الأعراض الشديدة لكوفيد 19 ، فقد وجدت دراسة في كوريا الجنوبية أن الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات يمثلون خطرًا كبيرًا لانتقال الفيروس من المنزل مقارنة مع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات.