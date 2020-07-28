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الثلاثاء 28 Jul 2020 02:15 م

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السعودية: مهلة للطلاب لتأكيد القبول بعد الإعلان اليوم عن أسماء الطلاب المقبولين

كشفت اللجنة الإشرافية للقبول الالكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض أن بوابة القبول الموحد ستعلن اليوم أسماء الطلاب المقبولين في الفرز الأخير عبر بوابة القبول الموحد للطلاب الذي يمثل جميع المرشحين للقبول في عدد من الجامعات

السعودية: مهلة للطلاب لتأكيد القبول بعد الإعلان اليوم عن أسماء الطلاب المقبولين

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحّد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض أوضحت أن بوابة القبول الموحّد ستعلن اليوم الثلاثاء 7 ذو الحجة 1441هـ أسماء الطلاب المقبولين في الفرز الأخير عبر بوابة القبول الموحّد للطلاب الذي يمثّل جميع المرشحين للقبول في جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض.

وأوضحت اللجنة أنه سينتهي موعد تأكيد القبول للفرز الأخير الساعة (12) ظهراً من يوم الخميس 16-12-1441هـ.

ودعت الطلاب المقبولين إلى سرعة المبادرة في تأكيد القبول عبر الدخول على حساب الطالب في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد، مشيرة إلى أنه سيتم استبعاد أي طالب لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائياً.

بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض (www.rbu-admit.edu.sa), وبوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض (www.rgu-admit.edu.sa).

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