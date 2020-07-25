جامعة الأميرة نورة تستحدث 21 برنامجاً تخصصياً منها علوم الذكاء الاصطناعي واللغة الصينية لحملة الثانوية العامة

وتتمثل البرامج المستحدثة في طرح كلية علوم الحاسب والمعلومات3 برامج متخصصة في (علوم الذكاء الاصطناعي)، (علم البيانات وتحليلها)، (الأمن السيبراني)، كما تطرح كلية الإدارة والأعمال 3 برامج لبكالوريوس (الاقتصاد المالي)، و(إدارة الموارد البشرية)، إضافة إلى برنامج (التسويق).



وتقدم كلية الآداب برنامج (الصحافة الرقمية)، وبرنامج (الإرشاد السياحي)، بالإضافة إلى برنامج (المتاحف والآثار)، كما تطرح كلية التصاميم والفنون برنامج (التصوير الضوئي)، وبرنامج (صناعة الأفلام والرسوم المتحركة)، بالإضافة برنامج (العلاج التنفسي) من كلية الصحة وعلوم التأهيل. وتستحدث كلية الهندسة برنامجاً في (الهندسة الطبية الحيوية)، إلى جانب كلية اللغات التي تطرح برنامجاً في (اللغة الصينية) وكلية التمريض التي تقدم برنامج (القبالة)، كما تقدم كلية العلوم تخصصاً في (الفيزياء الطبية).

ومن جانبها تقدم كلية المجتمع (5) برامج دبلومات تطبيقية في (إدارة السفر والسياحة)، و(مكافحة العدوى)، و(تصميم الوسائط المتعددة)، بالإضافة إلى دبلوم (فني هندسة إلكترونية)، و(هندسة الاتصالات) وذلك ضمن برامج كلية المجتمع تحقيقاً لتطلعاتها بتحويلها لكلية تطبيقية وتقديم برامج مهنية توائم متطلبات سوق العمل وفقا لما أوردته صحيفة الجزيرة.

و تم طرح هذه البرامج من خلال بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات للعام 1442 هـ بالإضافة إلى جميع التخصصات الخاصة بالجامعة وللاطلاع على جميع التخصصات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن يرجى زيارة الرابط التالي:

https://www.pnu.edu.sa/ar/Pages/AdmissionBacalorya.aspx

يذكر أن الجامعة حددت الخميس موعداً لبدء التسجيل "لبرنامج دبلوم اللغة الصينية للأعمال" عبر موقعها الرسمي، وذلك بالشراكة مع جامعة بكين للغات والثقافة بهدف تعزيز التبادل التعليمي بين الجامعتين والعمل على تنفيذ مشروع تعليمي تعاوني لطالبات جامعة الأميرة نورة وبناء علاقة جيدة بين المملكة وجمهورية الصين.



وسيُدرّس برنامج اللغة الصينية للأعمال نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بكين، لمدة عامين بواقع 80 ساعة دراسية متضمنة التدريب، تحصل فيه الطالبة على شهادة معتمدة من جامعة بكين للغات والثقافة وجامعة الأميرة نورة، ويتطلب التسجيل في البرنامج الحصول على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، ودفع الرسوم لكل سنة دراسية.



ويستهدف البرنامج الطالبات الراغبات بدراسة اللغة الصينية، إضافة إلى تصميم خطط دراسية خاصة بالشركات الساعية إلى تطوير موظفاتها مهنياً وزيادة كفاءتهن، وتمكينهن من اللغة الصينية.



وتقوم خطة البرنامج على تقديم جامعة بكين مجموعة من المهارات اللغوية التي تساعد في إتقان أساسيات اللغة الصينية في مجال الأعمال، وتزويد الطالبات بحصيلة معرفية تتيح لهن التواصل الشفهي والكتابي، وبالتالي تأهيلهن مستقبلاً للعمل في مجالات تستخدم فيها اللغة الصينية.

ويأتي هذا التوجه من الجامعة متوافقاً مع توجهات المملكة المستقبلية إلى تعزيز التعاون بين البلدين على الأصعدة كافة.



كما يعكس قرار جامعة الأميرة نورة في إدراج دبلوم اللغة الصينية السعي الحثيث والجهود المبذولة بين الجهات ذات العلاقة في الجامعة نحو ربط مخرجاتها وبرامجها لتتوافق مع متطلبات سوق العمل حسب دراستها مسبقاً، التي تضعها الجامعة ضمن أبرز أولوياتها للإسهام في تمكين المرأة السعودية للحصول على فرص وظيفية واعدة في المجتمع ورفع مستوى مشاركتها في سوق العمل.