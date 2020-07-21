قاضية أمريكية تأمر بمواصلة سجن فتاة لأنها لم تؤدي واجبها المدرسي

أثار حكم أصدرته قاضية أمريكية بمواصلة سجن فتاة تعاني من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، لأنها لم تكمل واجبها المدرسي.

وقالت الأم إن ابنتها كانت تعمل بجد حسب قدراتها، مضيفة أنها اشتكت من الشعور بعدم الحماس والارتباك عندما بدأت الفصول الدراسية عبر الإنترنت في 15 أبريل.

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Inside: Michigan Supreme Court to review teenager's no-homework jail sentence; Grifters started the anti-mask movement; Strike for Black Lives; ; and more!



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1/ pic.twitter.com/xClv9QKC0K— Cory Doctorow #BLM (@doctorow) July 20, 2020

الفتاة التي تبلغ من العمر 15 عامًا؛ كانت قلقة من إهمال مركز الأحداث لقواعد ارتداء الكمامات والتراخي بقواعد الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) وهو الأمر الذي تسبب باستقالة موظفين وحصول ولاية ميشيغان على أسوأ تقييم في مواجهة جائحة كوفيد 19 في السجون ومراكز الأحداث .

وقالت القاضية ماري إيلين برينان من محكمة برمنغهام إن فشل الفتاة في إكمال الواجبات جعلها تهديدًا للمجتمع. وقالت برينان وهي تأمر باحتجاز غريس إنها لم ترتقي للتوقعات المطلوبة للأداء المدرسي.

ويثير احتجاز الأحداث انتقادات واسعة في الولاية بسبب سعي الشركات الخاصة عبر التبرعات للقضاة والمسؤولين والضغوط لزيادة عدد المحتجزين للتكسب من زيادة أعدادهم.