لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. قطاعات وصناعات
  3. تعليم
الثلاثاء 21 Jul 2020 11:30 ص

حجم الخط

- Aa +

قاضية أمريكية تأمر بمواصلة سجن فتاة لأنها لم تؤدي واجبها المدرسي

أثار قرار قاضية يوم الاثنين بمواصلة سجن فتاة من أصحاب الهمم لتفويت واجباتها المدرسية، جدلا واسعا بسبب شكوك بدوافع عنصرية ضد الفتاة السمراء.

قاضية أمريكية تأمر بمواصلة سجن فتاة لأنها لم تؤدي واجبها المدرسي
قاضية أمريكية تأمر بمواصلة سجن فتاة لأنها لم تؤدي واجبها المدرسي

أثار حكم أصدرته قاضية أمريكية بمواصلة سجن فتاة تعاني من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، لأنها لم تكمل واجبها المدرسي.

وقالت الأم إن ابنتها كانت تعمل بجد حسب قدراتها، مضيفة أنها اشتكت من الشعور بعدم الحماس والارتباك عندما بدأت الفصول الدراسية عبر الإنترنت في 15 أبريل.

 الفتاة التي تبلغ من العمر 15 عامًا؛ كانت قلقة من إهمال مركز الأحداث لقواعد ارتداء الكمامات والتراخي بقواعد الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) وهو الأمر الذي تسبب باستقالة موظفين وحصول ولاية ميشيغان على أسوأ تقييم في مواجهة جائحة كوفيد 19 في السجون ومراكز الأحداث .

وقالت القاضية ماري إيلين برينان من محكمة برمنغهام إن فشل الفتاة في إكمال الواجبات جعلها تهديدًا للمجتمع. وقالت برينان وهي تأمر باحتجاز غريس إنها لم ترتقي للتوقعات المطلوبة للأداء المدرسي.

ويثير احتجاز الأحداث انتقادات واسعة في الولاية بسبب سعي الشركات الخاصة عبر التبرعات للقضاة والمسؤولين والضغوط لزيادة عدد المحتجزين للتكسب من زيادة أعدادهم.

اقرأ التالي

آلاف الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة في مأزق ما بين الوباء والطرد

الإمارات: الإعلان اليوم عن نتائج طلبة الصف 12

مقاضاة حكومة ترامب بشأن قرار إجبار الطلاب الأجانب على المغادرة