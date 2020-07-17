الجامعة الأمريكية ببيروت تسرح قرابة 800 موظف

وأبدى أحد المصروفين في حديثه لموقع"أخبار الآن"، أسفه وحزنه الشديد لهذا القرار، معتبراً أنّ قرار إدارة المستشفى سيحرم مئات العائلات اللبنانية من مدخولها الشهري، وقد رافق الإعتصام في محيط مبنى المستشفى انتشار أمني كثيف تجنباً لوقوع إشكالات.وقد تم استدعاء الموظفين لابلاغهم القرار، في حين استُقدمت الى أمام المستشفى قوة من الجيش اللبناني، تحسبًا لأي ردة فعل من قبل الموظفين.

وانتشر عبر مواقع التواصل صوراً للمستندات التي تم تسليمها إلى المصروفين وتتضمن قرار الصرف.

إعتصام لموظفين من مستشفى #الجامعة_الأميركية في بيروت بعد صرفهم من العمل من دون إنذارات مسبقةhttps://t.co/qkonEVpf4A

تقرير: محمد فرحات@mhamad_farhat pic.twitter.com/AftkwGuN7j— nbnlebanon (@nbntweets) July 17, 2020

وقال رئيس الجامعة فضلو خوري لفرانس برس الشهر الماضي "إنها أزمة جديّة بامتياز. لم تضطر الجامعة الأميركية يوماً لصرف موظفين".وكانت الجامعة قد أعلنت مؤخراً أنها أنها ستتخلى عن 20 إلى 25 في المئة من الوظائف فيها خصوصاً الإدارية، كما ستجمّد خطة توسّع طموحة كانت مقررة لمركزها الطبي.

وفي مايو الماضي أفاد تقرير لرويترز أن الجامعة تتوقع خسائر حقيقية بقيمة 30 مليون دولار هذا العام. وبالنسبة لعام 2020-2021 وحده، وتتوقع تراجعا في الإيرادات بنسبة 60 في المئة من هذا العام، نزولا إلى 249 مليون دولار.