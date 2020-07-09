الإمارات: الإعلان اليوم عن نتائج طلبة الصف 12

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه "من المقرر الإعلان اليوم عن نتائج طلبة الصف 12 في تمام الساعة 4 عصرا، عبر بوابة الطالب، ولجميع المسارات، باستثناء مسار التعليم المستمر المتكامل( الدراسة المنزلية - الدراسة الأكاديمية ) الذي سيتم الاعلان عنه غدا، فيما سيتمكن الطلبة من الحصول على الشهادات بعد يومين من إعلان النتيجة".

من المقرر الإعلان اليوم عن نتائج طلبة الصف 12 في تمام الساعة 4 عصرا، عبر بوابة الطالب، ولجميع المسارات، باستثناء مسار التعليم المستمر المتكامل( الدراسة المنزلية - الدراسة الأكاديمية ) الذي سيتم الاعلان عنه غدا، فيما سيتمكن الطلبة من الحصول على الشهادات بعد يومين من إعلان النتيجة pic.twitter.com/aVQg8rFrWW— وزارة التربية (@MOEducationUAE) July 9, 2020

وكانت الوزارة قد سبق وأعلنت أن إعلان النتائج يشمل الصف الثاني عشر لطلبة المدارس الحكومية ، والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة .