لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. قطاعات وصناعات
  3. تعليم
الخميس 9 Jul 2020 12:00 م

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: الإعلان اليوم عن نتائج طلبة الصف 12

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه "من المقرر الإعلان اليوم عن نتائج طلبة الصف 12 في تمام الساعة 4 عصرا

الإمارات: الإعلان اليوم عن نتائج طلبة الصف 12
الإمارات: الإعلان اليوم عن نتائج طلبة الصف 12
الإمارات: الإعلان اليوم عن نتائج طلبة الصف 12

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه "من المقرر الإعلان اليوم عن نتائج طلبة الصف 12 في تمام الساعة 4 عصرا، عبر بوابة الطالب، ولجميع المسارات، باستثناء مسار التعليم المستمر المتكامل( الدراسة المنزلية - الدراسة الأكاديمية ) الذي سيتم الاعلان عنه غدا، فيما سيتمكن الطلبة من الحصول على الشهادات بعد يومين من إعلان النتيجة".

وكانت الوزارة قد سبق وأعلنت أن إعلان النتائج يشمل الصف الثاني عشر لطلبة المدارس الحكومية ، والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة .

 

اقرأ التالي

أمريكا تطالب المبتعثين الأجانب بالمغادرة مع تحول جامعات للتعليم عن بعد

واشنطن ستلغي تأشيرات الطلاب المسجّلين في جامعات ستعتمد نظام التعليم عن بُعد

هيئة المعرفة بدبي تحدد إجراءات إعادة فتح المدارس الخاصة