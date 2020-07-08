طالب إماراتي يلتحق بجامعة ستانفورد بعد تحقيقه المرتبة الأولى في امتحان البكالوريا الدولية



هذا وتميَّز طلاب مدرسة ريبتون دبي، المدرسة الشريكة لمدرسة ريبتون العريقة في المملكة المتحدة، هذا العام بتحقيق نتائج مشرّفة تؤهلهم للالتحاق بأهم الجامعات حول العالم، حيث نجح جميع الطلاب الإماراتيين الذين خضعوا للامتحانات، وحصلوا على دبلوم البكالوريا الدولية أو شهادة البرنامج المهني التابع للبكالوريا الدولية، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة في أولوية تعليم الأجيال الشابة وإعدادهم لرحلة العمل والقيادة.

ونال ربع طلاب دفعة هذا العام من جميع الجنسيات أكثر من 40 علامة، وتقوم المدرسة بتدريس طلاب المرحلة الثانوية برنامج الدبلوم التابع للبكالوريا الدولية (IBDP)، أو البرنامج المهني التابع للبكالوريا الدولية (IBCP)، لينالوا بذلك أكبر دعم ممكن في سبيل تحقيق أفضل ما لديهم من قدرات و مواهب.



وفي هذا السياق، صرّح ديفيد كوك، مدير مدرسة ريبتون دبي: " تدرّس مدرسة ريبتون دبي برنامج البكالوريا الدولية منذ عام 2011، ويشجع برنامج البكالوريا الدولية الطلاب على تحقيق الإنجازات الشخصية والأكاديمية على حد سواء، ويقدّم تحديات للطلاب ليتميزوا في دراستهم وذلك ضمن مجالات خارجية تشمل الابداع والرياضة والخدمات"

وأضاف كوك: "نفخر بالإعلان عن تحقيق طلابنا الذين خضعوا لامتحانات برنامج الدبلوم التابع للبكالوريا الدولية علامات عالية بمعدل 34.4 علامة متخطين بذلك المعدل العالمي البالغ 30 علامة والنتيجة المسجلة العام الفائت في المدرسة، وأودّ أن أثني على التزام طلابنا واجتهادهم حيث حقق 23% منهم أكثر من 40 علامة مقارنة بمعدل 13.82% على المستوى العالمي، وكانت العلامة الأعلى 44 علامة".

وختم كوك: "نود تهنئة أهالي الطلاب وأساتذتهم على العمل معًا واستثمار وقت وطاقة كبيرين لدعم طلابنا، وذلك حرصًا منهم على التميّز وتحقيق نتائج باهرة وإعدادهم لمستقبل أكاديمي قوي، وخاصة بأن جامعات رائدة في مختلف أنحاء العالم تعترف ببرنامج البكالوريا الدولية بفضل معاييره العالية، وهو اعتبار مهم بالنسبة إلى مدرسة ريبتون دبي التي تضمّ مجموعة متنوعة من الجنسيات، وإننا ننتهج برنامج البكالوريا الدولية لأن هدفنا لا يزال يتمثل بإعداد طلاب يتمتعون بخبرات واسعة ومهارات ضرورية لمواجهة تحديات الغد".

وبمعدلات ممتازة، سيتمكن طلاب مدرسة ريبتون دبي من الالتحاق بمختلف الجامعات العريقة عالمياً لدراسة مواضيع وعلوم متنوعة، مثل جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة، وجامعة وورويك، وجامعة سانت أندروز، وجامعة كاليفورنيا بيركلي، وكلية لندن الجامعية.

الجدير ذكره أن طلاب البرنامج المهني التابع للبكالوريا الدولية قد تخرجوا بنجاح أيضاً بعدما أتمّوا المستوى 3 من إدارة الأعمال ودراسة التقنيات والبرامج المهنية، إلى جانب مواضيع برنامج الدبلوم التي تعادل مستويات A ، وحقق البرنامج نتائج مميزة.