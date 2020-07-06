هيئة المعرفة بدبي تحدد إجراءات إعادة فتح المدارس الخاصة

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية عن قواعد جديدة يتوجب اتخاذها مع إعادة فتح المدارس الخاصة بدبي للعام الدراسي المقبل 2020- 2021م، والتي تم تطويرها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في دبي، لضمان صحة وسلامة طلبتها وكوادرها التعليمية والإدارية، تزامناً مع إعادة فتح المدارس الخاصة في دبي سبتمبر المقبل، ويمكن الاطلاع عليها بالتفاصيل على الرابط هنا.

ومثلا، يجب أن يتم عند مدخل المدرسة إجراء الفحص الحراري -سواء بشكل فردي أو باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة .أما للطلبة الذين يستخدمون الحافلات المدرسية، فينبغي فحص درجة حرارتهم قبل ركوب الحافلة .وأي طالب تكون حرارته 37.5درجة مئوية

ويجب على أعضاء الكادر المدرسي الامتناع عن مغادرة المدرسة خلال الدوام . وفي حال المغادرة لأسباب طارئة، فلن يسمح لهم بالدخول إليها كما يجب أن يخضعوا للفحص الحراري قبل الدخول للتعقيم وتبديل اللباس.

وبوجود قرابة 209 مدرسة خاصة في دبي تعتمد نحو 16 منهاجاً تعليمياً متنوعاً، وتستقبل نحو 300 ألف طالب وطالبة، يتوجب الاستئناس بالهيئة عند تطبيق الإجراءات التي تكون مناسبة.