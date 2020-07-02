وزارة التربية الإماراتية: إعلان نتائج الثانوية العامة الثلاثاء القادم بالرسائل النصية

أفادت وزارة التربية والتعليم أن «إعلان نتائج نهاية العام الدراسي الجاري لجميع الطلبة، بمن فيهم طلبة الثانوية العامة، ستكون في الـ 7 من الشهر الجاري، وذلك بعد انتهاء الامتحانات التعويضية لطلبة الصف الـ 12، وتصحيح ورصد الدرجات، إلكترونياً، وفق منظومة الاختبارات الإلكترونية، التي تحاكي تجربة التعلم عن بعد» بحسب صحيفة البيان.

ولفتت الوزارة إلى أنها ستزود الطلبة بنتائجهم، عبر رسائل نصية على هواتفهم المتحركة، ومن خلال نظام درجات الطالب «المنهل».

ويختتم طلبة الصف الـ 12 الامتحانات التعويضية غداً، بمادة الرياضيات للمسارات كافة، إضافة إلى التربية الإسلامية للمسارين العام والمتقدم.

وتتيح الوزارة يومي الـ 7 والـ 8 من يوليو الجاري، جلسات لإعادة اختبار الإمارات القياسي «إمسات» لطلبة الصف الـ12، في مادتين من المواد الأربع الأساسية، التي يؤدي فيها الطلبة هذا الاختبار (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء)، حرصاً على مصلحة الطلبة، لهم حرية اختيار مادتين فقط.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام الطلبة بالمعايير والإجراءات الاحترازية لتأدية الاختبار، ومنها الالتزام بارتداء الكمامات، والحرص على مسافة التباعد بين الطلبة، ومغادرة مركز الاختبار فور الانتهاء من أدائه.