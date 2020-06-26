الكلية التقنية بظهران الجنوب تحدد مواعيد القبول ببرامج الدبلوم

أعلن فرع الكلية التقنية بمحافظة ظهران الجنوب، موعد فتح القبول والتسجيل للراغبين بالالتحاق ببرامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول للعام 1442هـ من الـ4 وحتى الـ17 من شهر ذي القعدة الجاري، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني : https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate وفقا لما نقلته وكالة الانباء السعودية.



وأوضح عميد الكلية المهندس معيض آل شائع أن القبول في برامج الدبلوم سيكون في أقسام تقنية الحاسب الآلي وقسم التقنية الإدارية، مشيرًا إلى أن شروط الالتحاق بالبرامج تشمل أن يكون المتقدم سعودياً أو من أم سعودية وأن يتوفر لديه أحد المؤهلات المطلوبة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن لا يزيد عمره عن 30 سنة.