الإمارات: الإعلان عن وظائف شاغرة في وزارة التربية والتعليم

وتشير الوزارة إلى وظائف شاغرة في التخصصات مثل مدرس لغة صينية، مدرس العلوم الصحية- إماراتيين فقط، ومدرس علوم وفحص الأغذية( اناث فقط)، مدرس تجارة، ومدرس مهارات متخصصة ومرشد أكاديمي ومهني، و اخصائي حماية الطفل، ومدرس تصميم إبداعي وابتكار ومدرس مهارات متخصصة

وتلفت الوزارة إلى أن التقدم للوظائف يتم حصرا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم التالي:

https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/Pages/Jobs.aspx

ويجب ان يكون المتقدمون من المقيمين في الامارات ، كما يتوجب التسجيل أولا من خلال الموقع نظرا لأن التقدم للوظائف يستدعي بيانات الاقامة.