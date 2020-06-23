الإمارات: الإعلان عن وظائف شاغرة في وزارة التربية والتعليم

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أعلنت وزارة التربية والتعليم الاماراتية عن وظائف شاغرة في العديد من التخصصات للعام الدراسي الجديد 2020-2021م
وتشير الوزارة إلى وظائف شاغرة في التخصصات مثل مدرس لغة صينية، مدرس العلوم الصحية- إماراتيين فقط، ومدرس علوم وفحص الأغذية( اناث فقط)، مدرس تجارة، ومدرس مهارات متخصصة ومرشد أكاديمي ومهني، و اخصائي حماية الطفل، ومدرس تصميم إبداعي وابتكار ومدرس مهارات متخصصة
وتلفت الوزارة إلى أن التقدم للوظائف يتم حصرا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم التالي:
https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/Pages/Jobs.aspx
ويجب ان يكون المتقدمون من المقيمين في الامارات ، كما يتوجب التسجيل أولا من خلال الموقع نظرا لأن التقدم للوظائف يستدعي بيانات الاقامة.
تتفرع رخص المهن التعليمية إلى ثلاثة أنواع وهي رخصة المعلم وتستهدف جميع معلمي المواد الدراسية والمهنية واللغات التي يجري العمل عليها و رخصة القيادات المدرسية و تستهدف المدراء ونوابهم و رخصة المهن المدرسية التي تستهدف أمناء المكتبات، ومراكز مصادر التعلم وأمناء المختبرات وغيرهم. pic.twitter.com/mkiWacvWuJ— وزارة التربية (@MOEducationUAE) June 22, 2020