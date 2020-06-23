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الثلاثاء 23 Jun 2020 04:45 م

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الإمارات: الإعلان عن وظائف شاغرة في وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم الاماراتية عن وظائف شاغرة في العديد من التخصصات للعام الدراسي الجديد 2020-2021م

الإمارات: الإعلان عن وظائف شاغرة في وزارة التربية والتعليم

وتشير الوزارة إلى وظائف شاغرة في التخصصات  مثل مدرس لغة صينية، مدرس العلوم الصحية- إماراتيين فقط، ومدرس علوم وفحص الأغذية( اناث فقط)، مدرس تجارة، ومدرس مهارات متخصصة ومرشد أكاديمي ومهني، و اخصائي حماية الطفل، ومدرس تصميم إبداعي وابتكار ومدرس مهارات متخصصة

وتلفت الوزارة إلى أن التقدم للوظائف يتم حصرا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم التالي:

https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/Pages/Jobs.aspx

ويجب ان يكون المتقدمون من المقيمين في الامارات ، كما يتوجب التسجيل أولا من خلال الموقع نظرا لأن التقدم للوظائف يستدعي بيانات الاقامة.

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