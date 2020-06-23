دبي: عودة المدارس مع بداية العام الدراسي 2020 -2012

بيرند ديبسمان جي آر- أريبيان بزنس- ستفتح المدارس والجامعات في جميع أنحاء دبي لتعمل مع بداية العام الدراسي 2020-2021 ، مع الالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة ، وفقًا لهيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA).



وقالت الهيئة :"ستفتح مدارسنا أبوابها مجدداً للترحيب بكم من جديد مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.. وستتواصل رحلتنا المتجددة، لنمضي معاً للأمام بأدوات جديدة وبحلول مبدعة.. ستظل سلامة وصحة طلبتنا أولوية بالنسبة لنا.. وسيظل هدفنا توفير أفضل تجربة تعليمية ممكنة

معاً نمضي إلى الأمام.. سوف تشعرون بأن مدارسنا قد أصبحت مختلفة مع إعادة فتح أبوابها للعام الدراسي الجديد، ليس لأنها ستعود إلى ما كانت عليه قبل شهر مارس الماضي.. إنها انطلاقة جديدة إلى الأمامhttps://t.co/3siEmBYgA1 https://t.co/eSarLimZ5t— KHDA (@KHDA) June 23, 2020

وبحسب موقع الهيئة تتضمن بروتوكولات السلامة فحص جميع الطلاب والعاملين باختبار درجات الحرارة ، وتقليل عدد الطلاب في الفصول الدراسية لضمان اجراءات التباعد الاجتماعي والحد من التجمعات وتعليق الأنشطة الجماعية والأحداث الرياضية.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب تجنب التجمعات الكبيرة من الطلاب - كما كان يحدث عادة في استراحة الغداء - مع تعقيم المرافق المدرسية كليا.

كما أن المدارس مفوضة بتعيين مسؤول صحة وسلامة مدرب لضمان أن الناس والعمليات في المدارس تتوافق مع بروتوكول الصحة والسلامة.

تشير المبادئ التوجيهية أيضًا إلى أن المدارس قد تختار من نماذج مختلفة ، بما في ذلك كونها مفتوحة لجميع الطلاب طوال الوقت ، أو الاستمرار في التعلم عن بعد بدوام جزئي ، أو جدولة الدروس في نوبات متداخلة.

9. سيتم تحديد مسؤول صحة وسلامة في كل مؤسسة تعليمية وتدريبهم لتطبيق التعليمات والضوابط والاشتراطات الاحترازية، إلى جانب تواجد الهيئة التمريضية في المدارس للحفاظ على بيئة آمنة وتقليل المخاطر على الطلبة.— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) June 22, 2020

ويضيف الموقع الإلكتروني لهيئة المعرفة والتنمية البشرية "ستبقى الرسوم المدرسية دون تغيير للعام الدراسي المقبل". "نطلب من الآباء والمدارس أن يجتمعوا من أجل مصلحة الأطفال لضمان استمرار التعلم".

في وقت سابق من يوم الثلاثاء ، حددت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة تدابير السلامة الجديدة التي ستكون هناك حاجة لإعادة فتح المدارس هذا العام.

تم إغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد منذ مارس نتيجة لوباء Covid-19 ، حيث تحولت المدارس في جميع أنحاء البلاد إلى التعلم عن بعد لبقية العام.