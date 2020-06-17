سيتم افتتاح أربع مدارس جديدة في دبي للعام الدراسي 2020-21 في عدة مناطق في دبي تشمل أبو هيل وواحة دبي للسيليكون وجبل علي والراشدية.



ويقول محمد درويش ، المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والامتثال لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: "تعتبر دبي لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي ، ونمونا المستمر في التعليم يحركه الابتكار. ستجلب المدارس الجديدة نماذج تعليمية جديدة تتماشى مع التوقعات المتغيرة للعائلات. نحن واثقون من أن مدارسنا الجديدة ستواصل البناء على التزام دبي بمواصلة تقديم تعليم عالي الجودة ".



ستقدم المدارس الجديدة خيارًا من مدارس المناهج الدراسية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند. ولم يتضح بعد سيبدأ العام الدراسي الجديد ، حيث يتم حاليًا تدريس الطلاب عن بُعد نتيجة القيود المفروضة على الحركة بسبب جائحة كوفيد ، ويوجد في دبي قرابة 209 مدارس خاصة - وافتتحت 30 مدرسة جديدة في السنوات الثلاث الماضية.

يذكر أن أعضاء من "مجموعة أعمال التعليم" التى تدير 100 مدرسة خاصة في دبي أعلنوا عن استعداداتهم لإعادة فتح المدارس في سبتمبر مع اتخاذهم كل سبل المساعدة على تنفيذ الاجراءات الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب.

ولفت هؤلاء إلى أن قطاع التعليم الخاص يساهم في اقتصاد دبي بما يزيد عن 8.5 مليار درهم حيث يمثل قوة اقتصادية واجتماعية بالنسبة لدولة الامارات خاصة في دبي، ولم تخذ قرار فاصل بعد مع استكشاف خيارات للدوام الطوعي مثل تطبيق المدارس السماح لبعض الطلاب بالذهاب إلى المدارس خلال الأسبوع بينما يستمر الآخرون في التعليم عن بعد.