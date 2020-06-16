مدارس جيمز تحجب شهادات الطلاب وطلبات الانتقال بسبب تأخر تسديد الرسوم

لبنى حمدان- أريبيان بزنس: كانت المادة الدراسية المفضلة للطالب كالوم موف في المدرسة هي العلوم. ولكن بدلاً من التطلع إلى علم الأحياء والكيمياء ، يشعر الفتى البالغ من العمر 11 عامًا بالقلق من أن والديه لن يتمكنوا من تحمل نفقات دراسته.

هذه حالة من بين العديد من الطلاب الصغار الذين يواجهون مواقف مماثلة مع مدرسة جيمس متروبول ، التي أوقفت تعليم الطلاب الذين لم يتمكن آباؤهم من دفع رسوم إعادة التسجيل الكاملة بسبب التحديات الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد 19 .





الطلبة المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية، عبر طلب الرسوم منهم أمام زملائهم، وحرمانهم من الكتب، ومنعهم من الدوام المدرسي، إلى جانب عدم الحصول على الشهادة

ويشرح كالوم حالته وانه يفتقد رفاقه في الصف والدروس و يلفت بالقول:" الموضوع يثير الذعير لأنني لم أعرف أنني طردت من المدرسة وما الذي سيفكر به اصدقائي بما جرى لي، خسر والداي وظائفهما بسبب جائحة كورونا وعلينا مستحقات للمدرسة بحوالي 25 ألف درهم ومع تخفيف القيود في الإمارات لا يزال العثور على عمل جديد أمر صعب بالنسبة لوالدي ولكن يمكنهم السداد تدريجيا على دفعات للمدرسة."

وقال الوالدين لأريبيان بزنس إن مدرسة جيمز متروبول تمنع ابنهم من معاودة الدراسة حتى كامل سداد الرسوم.

وتقول جين والدة كالوم"شرحت لمدرسة جيمز أنني لا أستطيع سداد أول دفعة حتى يحصل زوجي على راتبه، وقالوا لي إنهم سيقبلون عرضي ، لكن كالوم لا يمكنه العودة إلى المدرسة حتى يتم دفع كل شيء ، لذلك يؤجلون موعد عودته للمدرسة ، الأمر مروع ".

"لا أستطيع النوم. ليس لدي حل" فالدراسة تبدأ في 30 أغسطس ولا يسمح لكالوم بالبدء. اصيب ابني بالقلق ويخشى أنه ليس لدينا نقود لدفع الرسوم المدرسية وبات يخاف من سخرية زملائه و أصدقاؤه منه لأن والدته ووالده لا يستطيعان تحمل تكاليف مدرسته ".

لا تعد هذه العائلة حالة فريدة بل هناك أكثر من 15 ألف ولي أمر قام بتوقيع عريضة على الإنترنت تدعو مدارس جيمز لتقديم خسوم بـ 30% للفصل الثالث الذي بقي فيه الطلاب في منازلهم للدراسة بالتعليم الالكتروني بدلا من الحضور لصفوفهم. وفي أبريل قالت مدارس جيمز انها ستقدم لأولياء الأمور خصما في حالة واحدة وهي تزويدها بتفاصيل حالتهم المالية بما في ذلك من سجلات أو كشوفات البنك لآخر 3 سنوات.

وقالت مدارس جميز ميتروبول في رسالة إلى أولياء الأمور هذا الأسبوع والتي اطلعت عليها أريبيان بزنس ، إن الطلاب الذين لا يدفع آباؤهم رسوم إعادة التسجيل قبل يوم الاثنين 15 يونيو سيفقدون أماكنهم في سبتمبر 2020. وتفيد الرسالة بأنه في حال عدم دفع الرسوم المستحقة ، فإن المدرسة ستحجب بطاقات وشهادات الطلاب ورسائل الانتقال لمدارس أخرى مما يمنع الطلاب من الالتحاق بمدرسة أخرى.

