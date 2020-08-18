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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:00 م

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2007 دولار لأوقية الذهب مع هبوط العملة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب واحدا بالمئة لتتجاوز حاجز الألفي دولار يوم الثلاثاء، في ظل تراجع العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين، وتركيز المتعاملين على محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والمقرر صدوره هذا الأسبوع.

2007 دولار لأوقية الذهب مع هبوط العملة الأمريكية
سجل إرتفاعات في أسعار الذهب لتتخطى بها الألفين دولار تزامنا مع إنخفاض قيمة العملة الأمريكية.

بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7 بالمئة إلى 1999.26 دولار للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق ذروة أسبوع عند 2007.19 دولار.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 2007.60 دولار.

وقالت فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لبحوث السلع الأولية لدى إس.إم.سي كومتريد، ”هشاشة بيئة العملة والأرقام الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة يحجبان جاذبية الذهب كملاذ آمن.“

وزاد سعر الفضة 2.1 بالمئة إلى 27.97 دولار للأوقية، وتقدم البلاتين 1.5 بالمئة مسجلا 963.29 دولار، في حين نزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2190.20 دولار للأوقية.

أريبيان بزنس

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