الدولار ينخفض لأدنى مستوى في عامين قبل بيان الاحتياطي الاتحادي

وساهمت توقعات بأن مجلس الاحتياطي سيسمح للتضخم بالارتفاع إلى مستويات أعلى مما كان متوقعا في السابق قبل أن يرفع أسعار الفائدة، في دفع العوائد الحقيقية للانخفاض قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق وتثير أيضا مخاوف من تقلص دور الدولار كعملة للاحتياطي.

وقال محللون في أكشن إيكونوميكس في تقرير ”أسواق العملات ستركز بدقة على ما إذا كانت هناك إشارة على أنه (مجلس الاحتياطي) سيسمح بارتفاع التضخم، إذ يمكن أن يؤثر ذلك على العوائد الحقيقية، وبالتالي على الدولار“.

وانخفضت العوائد الحقيقية لسندات الخزانة لأجل عشر سنوات، والتي تعكس العوائد بعد التضخم المتوقع، إلى سالب 0.93 في المئة.

ويتراجع الدولار أيضا بسبب الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، حتى مع احتواء أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك أوروبا، لتفشي الفيروس.

وقال أولريش ليختمان، رئيس قسم النقد الأجنبي وأبحاث السلع في كومرتس بنك ”توقعات الدولار لا تزال ضعيفة بفعل الاتجاهات المتباينة في إصابات كورونا بين أوروبا والولايات المتحدة“.

وتقترب الوفيات في أمريكا جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا من 150 ألفا يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى في العالم وارتفعت بمقدار عشرة آلاف في 11 يوما، وفقا لإحصاء رويترز.

وانخفض الدولار مقابل سلة عملات 0.4 في المئة إلى 93.37، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو حزيران 2018. وكان قد تراجع بأكثر من ثلاثة بالمئة منذ آخر اجتماع للاحتياطي الاتحادي، إذ انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بأكثر من 20 نقطة أساس منذ ذلك الحين.

وانخفض الدولار الأمريكي إلى 0.7180 مقابل الدولار الأسترالي، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في 15 شهرا بعدما أظهرت بيانات انخفاض أسعار المستهلكين في أستراليا بوتيرة قياسية في الربع الثاني.

وسجل اليورو 1.1752 دولار، مرتفعا 0.32 بالمئة على الرغم من تراجعه من أعلى مستوى في 22 شهرا الذي سجله يوم الاثنين عند 1.17815 دولار.

وأمام العملة اليابانية، جرى تداول الدولار عند 105.05 ين، بعد انخفاضه في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 104.05 ين.

وصعد الجنيه الأسترليني 0.43 في المئة إلى 1.2985 دولار مسجلا أعلى مستوى له منذ مارس آذار.