اليورو يقفز لأعلى مستوى منذ 2018، والدولار يهبط متأثرا بانتشار فيروس كورونا

نيويورك (رويترز) - هوى الدولار إلى أدنى مستوى في عامين تقريبا مقابل اليورو يوم الاثنين بسبب مخاوف من زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بينما من المتوقع أن يؤكد مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع التزامه بخفض أسعار الفائدة.

وسيؤكد مجلس الاحتياطي على الأرجح أنه سيُبقي أسعار الفائدة قريبة من الصفر لسنوات مقبلة عندما يختتم يوم الأربعاء اجتماعه الذي يستمر يومين.

وفي أواخر جلسة التداول، كان اليورو مرتفعا 0.79 بالمئة عند 1.1726 دولار بعد أن سجل في وقت سابق 1.1781 دولار وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر أيلول 2018.

وهبط مؤشر الدولار 0.72 بالمئة إلى 93.68 بعد ِأن تراجع في وقت سابق إلى 93.47 وهو أضعف مستوى منذ يونيو حزيران 2018.

كما صعد الين الياباني، الذي يعتبر ملاذا آمنا، بفعل مخاوف من تدهور العلاقات الأمريكية الصينية. وتصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم بعد أن أمرت واشنطن قبل أيام بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستون، مما دفع بكين إلى إغلاق قنصلية الولايات المتحدة في تشنغدو.

وانخفض الدولار 0.66 بالمئة إلى 105.42 ين بعد أن هبط في وقت سابق إلى 105.13 ين، وهو الأدنى منذ 16 مارس آذار.

وصعد الجنيه الاسترليني 0.66 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.2873 دولار بعد أن قفز في وقت سابق إلى 1.2900 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 11 مارس آذار.