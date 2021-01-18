أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مدينة الأنعام

طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص" فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مدينة الأنعام بعقد طويل المدى.

ودعت الأمانة المستثمرين ورجال الأعمال إلى المنافسة عبر "فرص" لإنشاء وتشغيل وصيانة المدينة بمساحة تبلغ 613610 أمتار مربعة، ومدة عقد تصل إلى 25 سنة.

يذكر أن طرح الفرص الاستثمارية المميزة يأتي حرصاً من أمانة المدينة المنورة على تنشيط الحركة الاقتصادية وجذب المستثمرين للمنطقة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية عبر صناعة وطرح فرص استثمارية بمواقع مميزة.

#استثمر_في_المدينة⁩ ||

⁧#أمانة_المدينة⁩ تطرح عبر فرص بوابة ⁧#الاستثمار_البلدي⁩ فرصة استثمارية لإنشاء و تشغيل وصيانة #مدينة_الأنعام لمدة عقد تصل إلى 25 سنة..



اطلع على التفاصيل الآن:https://t.co/1JjjEB2OZj pic.twitter.com/aD3eyflLP7— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) January 17, 2021