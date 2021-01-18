لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة
النيابة العامة: الإبلاغ عن الإصابة بكورونا إلزامي
السعودية :بنك الشركات الصغيرة ينطلق هذا العام ليغطي كامل مناطق المملكة
أبوظبي كابيتال جروب تعتزم التوسع لإدارة 12 فندقاً حول العالم
14283 من كبار الأثرياء يعيشون في العاصمة السعودية
ارتفاع التضخم في السعودية في يناير إلى 5.7% متأثرا بزيادة ضريبة القيمة المضافة
وزير سعودي: قرار إيقاف التعاقدات مع الشركات الأجنبية التي لا تتخذ المملكة مقرًا إقليميًا لها يوفر فرصًا وظيفية

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. قطاعات وصناعات
  3. إنشاءات
الأثنين 18 يناير 2021 07:15 ص

حجم الخط

- Aa +

أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مدينة الأنعام

فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مدينة الأنعام بعقد لمدة تصل إلى 25 سنة.

أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مدينة الأنعام

طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص" فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مدينة الأنعام بعقد طويل المدى.
ودعت الأمانة المستثمرين ورجال الأعمال إلى المنافسة عبر "فرص" لإنشاء وتشغيل وصيانة المدينة بمساحة تبلغ 613610  أمتار مربعة، ومدة عقد تصل إلى 25 سنة.
يذكر أن طرح الفرص الاستثمارية المميزة يأتي حرصاً من أمانة المدينة المنورة على تنشيط الحركة الاقتصادية وجذب المستثمرين للمنطقة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية عبر صناعة وطرح فرص استثمارية بمواقع مميزة.

اقرأ التالي

إعداد قائمة من المختصين السعوديين في المجالات الهندسية لتسهيل الامتثال لإجراءات السعودة

السعودية: مباحثات لتشييد مصنع سيارات كهربائية بالقرب من جدة

"تبريد" توقع اتفاقية لتوفير خدماتها لـ"سي وورلد أبوظبي"