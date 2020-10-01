المدينة المنورة تتعاقد لإنشاء مشروع الواجهة البحرية "مرسى ينبع"



وقعت أمانة منطقة المدينة المنورة وشركة المقر للتطوير والتنمية الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة ، وشركة البلاد المالية اليوم مذكرة تفاهم ، لإنشاء مشروع الواجهة البحرية (مرسى ينبع) على مساحة تبلغ 722 ألف متر مربع بحسب وكالة الانباء السعودية.



ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي لشركة المقر للتطوير والتنمية المهندس عبدالرحيم التويجري ، ومن جانب شركة البلاد المالية الرئيس التنفيذي زيد المفرح.

ويتكون المشروع الجديد الذي يقع جوار الواجهة البحرية لمدينة ينبع الصناعية من فندق فئة الخمسة نجوم ، وشاليهات فندقية ومنتجعات صحية ومركز تجاري ، ومنافذ بيع ترتبط بالأنشطة التراثية والفعاليات والرياضات البحرية ، إلى جانب إنشاء حديقة مُخصصة للألعاب المائية ، فضلاً عن استحداث ساحات ومناطق مفتوحة تحتضن مختلف الأنشطة والفعاليات والبرامج الترفيهية والثقافية والرياضية.



وتهدف أمانة منطقة المدينة المنورة من خلال المذكرة إلى إضافة قيمة حضارية وسياحية وعمرانية واقتصادية بمحافظة ينبع، بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال إقرار عمليات تطوير الواجهة البحرية للمدينة الساحلية بما يعزز الجوانب الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الاستفادة لمشاريع رواد الأعمال ، إلى جانب إيجاد مجموعة كبيرة من فرص العمل لأبناء وبنات المحافظة ، وإيجاد خيارات سياحية وفندقية جديدة متنوعة ، وتكوين نقطة جاذبة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية المائية والفعاليات في الواجهة البحرية الجديدة التي ستكون مرسىً جديداً يُعنى كذلك بتقديم الخدمات لليخوت والقوارب.

يُذكر أن شركة المقر للتطوير والتنمية الذراع الاستثماري لأمانة منطقة المدينة المنورة صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر بمنتصف العام الجاري ، على إعادة تشكيل مجلس إدارته برئاسة معالي أمين منطقة المدينة المنورة ، وعضوية عدد من ممثلي الجهات الحكومية ، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص ، تهدف إلى وضع الخطط والإستراتيجيات لتنفيذ مجموعة من البرامج التنموية والتطويرية في المنطقة، بما يرفع القيمة الاقتصادية للمشاريع النوعية الجديدة ويرفع مستوى البنية التحتية ويساهم في توفير بيئة مناسبة للاستثمار في مجالات متعددة، تساعد في دفع عجلة النشاط الاقتصادي، والاستفادة من الميز النسبية والموارد الاقتصادية التي تتمتع بها منطقة المدينة المنورة.