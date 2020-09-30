أنباء عن تصفية شركة "أرابتك"

جاء ذلك في رسالة إلكترونية داخلية اطلع عليها أريبيان بزنس وتبين في فحواها أن مساهمي أرابتك القابضة فوضوا مجلس إدارة شركة الإنشاءات المدرجة في دبي اليوم الأربعاء للتقدم بطلب تصفية بسبب وضعها المالي غير القابل للاستمرار نتيجة لتداعيات جائحة فيروس كورونا.







وورد في الرسالة: "للأسف، في ظل الظروف الصعبة في السوق، يؤسفنا أن نبلغكم أن مساهمي أرابتك وافقوا على تبني خطة تصفية وحل بسبب الأوضاع المالية للشركة".

ونجحت أرابتك بإكمال أكثر من 240 مشروعا بما فيها أطول بناء في العالم وهو برج خليفة في دبي ومتحف اللوفر أبو ظبي.

كانت شركة أرابتك القابضة تكبدت في النصف الأول من عام 2020، خسائر قيمتها 794 مليون درهم إماراتي ناجمة عن أعمال الإنشاء (أرابتك للإنشاء)، مقابل أرباح بلغت 58 مليون درهم في النصف المقارن من 2019، استناداً إلى نتائج أعمال الشركة الأخيرة على موقع سوق دبي المالي.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي في 16 أغسطس/آب الماضي، إن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 1458.26 مليون درهم، تشكل 97.22 بالمائة من رأسمالها البالغ 1500 مليون درهم.

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